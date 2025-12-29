陸劇《剝繭》羅雲熙合體金像獎影后劉雅瑟 《誰是被害者》導演操刀｜演員陣容、開播亮點一次看

【文／孔渠】陸劇《剝繭》集結「古裝男神」羅雲熙與「金像獎影后」劉雅瑟領銜主演，並由操刀台劇《誰是被害者》、《逆局》的莊絢維擔任總導演，2025年12月29日上線。

《剝繭》即將開播。圖／YOUKU

🍿

《剝繭》亮點一、金像獎影后合體古裝男神

劉雅瑟與羅雲熙首次合作，組合本身就自帶張力。劉雅瑟在《智齒》裡那種充滿陰暗與爆發力的演出，天生適配陰鬱、硬派的懸疑語境；羅雲熙則從古裝的「仙氣」轉向現代刑偵，飾演冷靜理智的法醫。劇中以刑警結合法醫的經典搭檔推進：一熱一冷、一動一靜，撐起整個辦案節奏。

羅雲熙從古裝的仙俠氣質，轉為現代刑偵的理智冷靜。圖／YOUKU

《剝繭》亮點二、《誰是被害者》導演操刀

本片的總導演莊絢維曾經參與Netflix台劇《誰是被害者》系列，以及《逆局》等高分懸疑作品，合作的導演陳冠仲也與他長年合作。看過他的風格就知道，壓迫的空氣、無處可逃的暗角，以及屍體與證物帶來的生理不適，都會成為敘事的一部分。相信《剝繭》在視覺美學與懸疑鋪陳上，也因此更容易拉開與一般同類型陸劇的質感差距。

《誰是被害者》系列導演打造《剝繭》。圖／YOUKU

《剝繭》亮點三、羅雲熙「禁慾法醫人設」

羅雲熙飾演的法醫「齊思哲」人設很懂觀眾：高智商、冷處理、配戴金絲眼鏡，外表斯文到近乎「克制過頭」，卻又自帶危險感。更關鍵的是，他背負女友離奇死亡的過去，角色的核心不是耍帥，還帶著遺憾與悲傷，這會讓他的眼神戲與行為選擇更有層次，也替主線懸案埋下長尾張力。

羅雲熙飾演的法醫「齊思哲」。圖／YOUKU

《剝繭》亮點四、「抽絲剝繭」的雙線結構

《剝繭》這個劇名本身就像劇情結構，一層層剝開真相。劇情採用「單元案件＋主線懸案」並行：齊思哲與刑警隊長祝青越在偵辦多起離奇案件的同時，線索逐步回扣到多年前的舊案，牽涉毒品，以及齊思哲女友之死相關的「原鑽案」。對懸疑劇來說，這種設計的好處是，每個案子都能當入口，然後把所有的線索一路匯集到結局，令人相當期待。

《剝繭》暗示劇情層層如繭剝開。圖／YOUKU

《剝繭》亮點五、案件走向獵奇驚悚

從目前釋出的宣傳描述來看，案件設計可能偏向「獵奇」與「驚悚」的心理壓迫型，例如「奪命漏斗蛛」、「人體拼圖」、「蘿莉塔殺人事件」等關鍵字，光聽就知到會是怎樣的路線。若延續莊絢維過往的寫實風格，法醫解剖、現場勘查與證物細節很可能會被放大處理。換句話說，《剝繭》更像是要挑戰觀眾承受力的刑偵劇，保證重口味。

案件設計可能偏向「獵奇」與「驚悚」。圖／YOUKU

《剝繭》亮點六、配角群像補足厚度

除了兩位主演，陣容亦包含江奇霖、王志飛，以及趙子琪等資深演員參演。在懸疑劇裡，配角無論是嫌疑人、目擊者、遺族、系統內部的灰階人物，任何一個表情、任何一句台詞，都可能是後面反轉的引信。當配角撐得住心理動機與情緒層次，整部劇的可信度與重量就會跟著上去。