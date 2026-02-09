陸劇《成何體統》開播好評！王楚然、丞磊穿書逆天改命 靠一句英文暗號笑翻全網

【文／徐瑞安】愛奇藝古裝愛情劇《成何體統》，由王楚然與丞磊，一開播就憑爆笑喜劇的節奏掀起討論度，王楚然化身穿越妖妃，沒想到傳說中的暴虐君王丞磊，居然也是穿越到書裡的苦命人，兩位現代人組成同盟，從相認到結盟幾乎一氣呵成，攜手大鬧後宮與朝廷，主角群穿的設定笑點密集、節奏飛快，劇情幽默又下飯，一起來看看還有哪些爆笑亮點。

🍿《成何體統》線上看推薦：

開播時間：2026年2月6日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：王楚然、丞磊

集數：32集

首播亮點1：現代人穿書聯手同盟

《成何體統》故事一開場，王楚然飾演的妖妃「庾晚音」，發現暴君夏侯澹（丞磊 飾）疑似也是現代人穿書，測試夏侯澹一句「How are you？」豈料夏侯澹妙回：「I’m fine, and you?」兩人立馬認出彼此都是來自現代的同鄉，直接開啟反派聯手改命模式，也讓觀眾在錯愕與爆笑之間迅速入戲，成為全劇最逗趣又經典的一幕。

首播亮點2：女配也是穿書者？

除了主角互認，《成何體統》女配謝永兒（胡意旋 飾）也是穿書人士，為了測試對方身分，暴君和妖妃辦起後宮才藝大賽，考驗妃嬪是否是現代人，而謝永兒竟彈唱了一曲《小茉莉》，雖然全程演唱都走音，但明顯來自現代世界的歌曲，讓庾晚音和夏侯澹更確認她來自現代的身分。

首播亮點3：計謀對決反派端王

在確認彼此穿書身分後，庾晚音與夏侯澹不只是搞笑求生，更把矛頭對準原著中的「天選之子」端王（唐曉天 飾）。兩人一邊維持反派人設迷惑眾人，一邊離間朝堂勢力，策反端王身邊的最強謀士，再到設局試探，表面看似胡鬧飆戲，實則步步為營。

而端王更是心機深沈，為了自保，不惜火燒藏書閣毀滅人證，害得庾晚音險些葬身火場，不得已跳湖求生，卻沒想到，好不容易逃出火場，又被端王一把抱走，看似關懷呵護，實則暗藏殺機，正當庾晚音以為自己要提前領便當下線時，幸好夏侯澹及時現身，她才成功獲救。這一刻雙方陣營張力瞬間拉滿，也宣告這場穿書者與天選之子的權謀博弈全面開戰。

首播亮點4：漸生情愫「任何人不能傷你」

夏侯澹與庾晚音從結盟求生到彼此依靠，在爾虞我詐的深宮之中逐漸建立起只屬於兩人的信任。表面上夏侯澹是喜怒無常的帝王，實則長年被孤獨吞噬，同樣來自現代的庾晚音，成了唯一能照亮他的光。正因如此，夏侯澹對她漸生情愫，更對她承諾：「萬一哪天我先死了，在我死之前，把你送出宮，遠離這是非之地，奔向屬於你的自由。任何人不能傷你分毫。」寧可自己孤獨到最後，也想守護她的決心，讓劇迷看得動容不已。

《成何體統》劇情雖以爆笑胡鬧、密集笑點掀起話題，然而隨著劇情展開，穿書者與「天選之子」的權謀對決張力緊繃，男女主角間逐漸升溫的情感也動人，讓這部劇不只搞笑下飯，更讓人好奇後續劇情將會如何發展，無疑是近期最值得關注的古裝愛情劇之一。