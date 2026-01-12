陸劇《軋戲》首播評價出爐！鏡頭美學滿分 盧昱曉口條受討論｜集數、更新時間一次看
【文／曾心奕】由陳星旭、盧昱曉主演的《軋戲》近日上線了！該劇有劇本殺的設定，劇本世界和現實生活來回切換，相當有新意，另外，該劇由導演貓的樹執導，美感、氛圍感也有保證，因此許多人早已期待許久。至於播出後，是否符合觀眾預期？本文也整理出《軋戲》首播評價。
🍿 《軋戲》線上看推薦：
開播時間：1月9日
主演卡司：陳星旭、盧昱曉
播出平台：愛奇藝
更新時間：除了1/21停更，會員每日更新1～2集
集數：28集
《軋戲》開播評價1：題材新穎，跳脫現偶框架
《軋戲》講述肖稚宇（陳星旭 飾）和胡羞（盧昱曉 飾）因民國主題的劇本殺而認識，在劇本世界中，兩人擦出火花。回到現實世界後，兩人也意外重逢，建立房東、租客，以及工作夥伴的關係。他們穿梭在劇本世界和現實生活中，產生羈絆，並共同成長蛻變。
劇本殺、現實生活的「雙時空」，讓許多人大讚新穎，打破過去都市愛情劇（現代偶像劇）的常見設定。而虛實交織的設定，也為男女主角帶出錯位感，以及特殊的情感張力。
《軋戲》開播評價2：貓的樹鏡頭唯美，畫面絕美
貓的樹擁有許多代表作，包含《如此可愛的我們》、《見面吧就現在》、《當我飛奔向你》等，每一部都有不錯的評價。因此，許多人早對《軋戲》抱有很高的期待，果然，貓的樹並沒有讓大家失望，這次的畫面同樣唯美、有質感，展現強大的鏡頭美學。
除了畫面漂亮，貓的樹也很會掌控氛圍感，他將男女主角之間的微妙變化、淡淡曖昧的感覺拿捏得恰到好處。
《軋戲》開播評價3：陳星旭、盧昱曉妝造好看
陳星旭和盧昱曉在劇中，都有民國和現代造型，且盧昱曉因為多刷劇本殺，擔任多個角色，所以造型一套換過一套。許多觀眾看到後，都大讚兩人的服裝、造型、妝容很好看。此外，也有人覺得導演很會拍，有成功放大兩位演員的優勢，讓顏值「更上一層樓」。
《軋戲》開播評價4：盧昱曉口條受到討論
陳星旭和盧昱曉在《軋戲》中，都是使用原聲，也因此，兩人的台詞、口條、咬字便受到討論。有觀眾認為，盧昱曉的口條一直以來都有點含糊、聽不清楚，但也有人緩頰說道，其實只要聽久、聽習慣就好了，倒也不會太影響觀看體驗。
《軋戲》開播評價5：劇情銜接問題
縱使《軋戲》開播後的好評居多，但也有部分觀眾認為，開場時，女主角胡羞才剛被男友提分手，結果時間一下就跳到劇本殺的劇本世界，感受上接得沒有很順。
還有觀眾提到，男女主角才玩兩次劇本殺，一般來說，兩人在現實世界應該不會有過多交集，但胡羞卻急切的找對方，這點不太合理，而彼此所建立的關係，也顯得較為刻意。
以上就是《軋戲》首播4集的開播評價，撇除劇情一開始的銜接問題，其實很容易就「入戲」。該劇主角顏值高、導演很會拍，如果想來一場「視覺饗宴」，不妨開追！
