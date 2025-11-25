陸劇《長安二十四計》斥資5億打造布景 登上新劇預約榜Top 2！成毅智取12權臣 劇情近50次高能反轉｜開播時間、集數搶先看

成毅主演的權謀復仇大戲未播先轟動。（圖／長安二十四計官微）

【文／段在玧】「古裝男神」成毅繼高人氣熱播劇《赴山海》和《天地劍心》後，又一新劇即將播出！懸疑復仇古裝劇《長安二十四計》從開拍、殺青，到先導預告的釋出，都引起粉絲熱烈關注，不只平台預約人數突破240萬，也登上新劇預約榜Top 2，近日終於傳出將在12/15播出的消息，開播前先來看看非追不可的精彩亮點。

主演卡司：成毅、劉奕君、王勁松

播出時間： 12月15日（暫定）

播出平台：YOUKU

集數：32集

《長安二十四計》劇情簡介

在唐朝文承年間，「謝淮安」（成毅 飾）在家族慘遭虎賁衛統帥「言鳳山」（張涵予 飾）滅門後，背負著仇恨潛伏十年。他以淮南縣主簿的身分與帝王「蕭武陽」（劉奕君 飾）合作，表面奉詔剷除奸佞，試圖摧毀言鳳山妄圖裂國的陰謀，實則暗中布局復仇計畫，每一步都是朝堂和江湖上的算計、權謀、鬥智與博弈。

《長安二十四計》五大看點1：成毅化身零武力謀士

成毅這次在《長安二十四計》中不靠武力也不靠身手，飾演的謝淮安表面是溫文儒雅的縣衙主簿，卻藏著十年不動聲色的狠勁與暗黑心計，冷靜、隱忍、極致瘋批的反差人設相當吸睛。受帝王蕭武陽密令調入長安後，他聯手忠義將領「顧玉」（葉祖新 飾）、劍客「葉崢」（佟夢實 飾）、畫家「白莞」（徐璐 飾）等人，一步步滲透、牽制、摧毀勢力早已根深蒂固的虎賁將軍，詮釋「以智殺人」的魅力。

成毅這次挑戰靠智商取勝的零武力謀士。（圖／長安二十四計官微）

《長安二十四計》五大看點2：結合《孫子兵法》的博弈劇情

《長安二十四計》劇情以《孫子兵法》為靈感，這不單單只是節奏緊湊的爽劇，更擁有歷史厚度，共32集穿插著近50次的高能反轉，每一集都留下強烈懸念。謝淮安的復仇不是一刀一劍，而是一局接著一局的心計對弈，他要面對的是12位深謀遠慮的權臣，每一位都是難以撼動的「老狐狸」，充滿智謀試探與交鋒對峙的復仇之路，是高張力又過癮的燒腦博弈遊戲。

節奏緊湊的智謀交鋒是一大看點。（圖／長安二十四計官微）

《長安二十四計》五大看點3：老戲骨雲集飆演技

不只成毅的角色設定和演技引起討論，《長安二十四計》還有一大原因讓人期待，那就是老戲骨們的集結。劉奕君為了詮釋帝王蕭武陽，鑽研唐朝宮廷禮儀長達三個月，每個姿態的角度細節都極盡講究；王勁松飾演智勇雙全的重臣「吳仲衡」，表面儒雅但性格複雜，劇中與張涵予展開高智商對峙；倪大紅以粗衣麻布展現「岑偉宗」的江湖豪氣，將奉上豪華老戲骨陣容同台飆戲的盛宴。

陣容豪華的老戲骨將大飆演技。（圖／長安二十四計官微）

《長安二十四計》五大看點4：斥資5.3億打造盛唐細節

為了重現盛唐風貌，劇組投入1.2億人民幣（約台幣5.3億元）搭建長安城景，市井巷弄以「敦煌壁畫」為藍本還原，連朱雀大街的青石板都比對古籍資料進行仿古處理，36處盛唐場景細節完美復刻。不只街景講究，店舖招牌都是根據《乾祿字書》字體設計，劇中道具也由故宮研究員把關，劇組對歷史細節的用心追求，要做到讓觀眾跟著走進唐朝。

斥資上億人民幣還原盛唐長安風貌。（圖／長安二十四計官微）

《長安二十四計》五大看點5：精美服化道與講究聲音設計

成毅飾演的謝淮安是極為深沉的角色，服化道的細緻講究也近乎藝術品，緋色官袍上的纏枝蓮紋刺繡、白髮戰損造型、貴氣毛皮，都與瘋批氣質的人設相襯，官服上的鷹隼紋更暗喻著角色屬性。聲音設計則由張亞東團隊操刀，朝堂場景採用明代十二律正音，質子府的對話則融合北戎喉音，甚至連火場中煙霧的擴散聲響，都依循唐代建築的聲學特性打造，在視覺與聽覺上，打造一場繁華與危險共存的沉浸式古都體驗。

《長安二十四計》以權謀、智略與復仇為主軸，零武力謀士成毅和老戲骨的每場對弈，都是張力拉滿的暗潮洶湧。在角色塑造、演技陣容、場景美術到聲音細節上，也都展現極致講究，無論是喜歡燒腦權謀或高質感製作的觀眾，都能在《長安二十四計》找到屬於自己的期待點。