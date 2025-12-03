陸劇女星工作室遭爆「私聯站姐」 透露非公開行程、拿合作演員照片販售

陸劇女星盧昱曉近來人氣高漲。翻攝盧昱曉微博

中國新生代女演員盧昱曉在2023年憑藉《雲之羽》人氣急升，成為炙手可熱的「淡顏系女神」。然而，她的工作室卻在今（3日）爆出嚴重爭議，遭一名站姐公開指控「私聯」（私人聯繫），內容涉及透露藝人非公開行程、行程壟斷，甚至傳出拿合作演員照片販售的飯圈黑幕。該話題迅速在微博登上熱搜，粉絲社群炸鍋，要求工作室必須給出交代。

盧昱曉在2023年憑藉《雲之羽》，近期在《入青雲》演出也獲得好評。翻攝盧昱曉微博

站姐爆料 私聯內幕全公開

這場爭議的主角是盧昱曉的兩位站姐，其中一位 ID 為「危險世界」的爆料者發長文爆料，公開指控另一位站姐「無人及你」與盧昱曉工作室存在長期且密切的私下聯繫。爆料內容指出，「無人及你」不僅能掌握比一般粉絲更早的非公開行程資訊，還疑似藉由工作室的幫助，達成對盧昱曉行程的拍攝壟斷。

廣告 廣告

盧昱曉站姐發文。翻攝劇綜班主任微博

爭議擴大：拿合作演員照片販售

事件最引人注目的焦點之一，在於私聯行為背後的利益交換。爆料中更提及，「無人及你」站姐疑似與工作室工作人員私下交換或獲取了盧昱曉與合作演員的私下照片或花絮，並將這些照片進行販售牟利。由於涉及的不僅是盧昱曉本人，更牽扯到其他合作藝人，這讓事件的性質更加嚴重，也讓粉絲群體對工作室的專業操守產生強烈質疑。

危機公關失靈？直播被質疑轉移焦點

該爭議爆發後，迅速引發粉絲社群的強烈反彈。許多粉絲認為，工作室對此類涉及藝人專業操守的指控，應迅速且嚴肅地回應。然而，工作室截至發稿前仍未發布任何正式的澄清或聲明。值得注意的是，在爭議發酵期間，盧昱曉曾進行了直播，此舉被部分網友質疑是工作室的「危機公關手段」，試圖透過藝人個人露面來轉移公眾對負面事件的焦點。

盧昱曉站姐遭指控，利用包場牟利。翻攝劇綜班主任微博

飯圈潛規則：私聯影響團隊決策

「私聯站姐」在演藝圈粉絲文化中，是極為敏感的禁忌。一旦證實，不僅會損害藝人在公眾面前的形象，更會導致粉絲之間的對立和內鬥。粉絲們普遍擔心，私聯行為會讓工作室的宣傳策略、造型決定甚至公關應對受到個別站姐的影響，進而做出不利於藝人長遠發展的決策。粉絲們持續在相關話題標籤下要求盧昱曉工作室正視問題、給出合理的解釋，並徹底清查團隊中的不當行為。

站姐甚至開了咖啡廳。翻攝劇綜班主任微博

爭議爆料引起粉絲討論。翻攝劇綜班主任微博



回到原文

更多鏡報報導

胡歌認了升格二寶爸！遭網瘋猜是下一個「獻祭」目標 吐露對孩子「愧疚」心聲

胡瓜、民視破冰！主持費維持200萬 除夕與白冰冰仍「王不見后」

公費戀愛！陳漢典Lulu錄影「炙熱眼神」超甜蜜 下班同返4000萬愛巢