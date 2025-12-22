陸劇女神孟子義驚天一摔震撼全網 粉絲預言：新戲要紅了！當晚立刻捧回5大獎

孟子義（左）突然摔跤，李昀銳也嚇一跳趕緊攙扶。翻攝微博

30歲的中國女星孟子義21日出席騰訊星光大賞典禮時，與CP搭檔李昀銳一起走上台，沒想到突然驚天一摔，成為熱門話題。她後來上台喊話：「明年一定不會再摔了。」因她2023年也在同一場活動摔過一次。

孟子義在活動上換了多套華服，身穿閃鑽白色平口禮服，與李昀銳一起走上台，突然在階梯處跌了一下，一旁李昀銳嚇了一跳，趕緊攙扶她，孟子義也趕緊起來，摀嘴羞笑，事後也在自己微博超話報平安並：「挺疼的。檢查後無大礙啦，就是覺得太丟人了。」

孟子義害羞回應跌倒。翻攝微博

上次摔倒劇爆紅！粉絲期待新戲《尚公主》

粉絲認為，孟子義跌倒，可能又要大紅了，因她上一次摔跤後，與李昀銳主演的《九重紫》就爆紅。粉絲預言，她的待播劇《尚公主》肯定也會讓她再攀事業高峰。而當晚，孟子義一連拿了5個大獎，包括騰訊視頻VIP之星、年度最受歡迎劇集演員、年度最具海外影響力藝人、年度JUMP勳章榮譽、最受期待劇集。

孟子義出席活動換了多套華服。翻攝微博



