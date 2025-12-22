陸劇女神踩到裙襬 「跪跌畫面瘋傳」反被讚：摔出神圖

孟子義不慎在階梯摔倒，卻意外被讚跌出「神圖」。（圖／翻攝自孟子義微博）

30歲大陸女星孟子義近年憑藉《九重紫》、《桃花映江山》等熱門戲劇人氣扶搖直上，清新外型加上穩定演技，累積大批粉絲。她昨（21日）盛裝出席「2025騰訊星光大賞」頒獎典禮活動，卻在上台領獎時發生意外，因不慎踩到禮服裙襬，在階梯上重摔，相關畫面在微博瘋傳，迅速衝上熱搜，意外成為當晚焦點。

當天孟子義身穿一襲亮片長禮服，裙擺華麗拖地，造型優雅吸睛，與戲劇CP搭檔李昀銳一同上台領取「最受期待劇集獎」。未料走上舞台階梯時，她疑似高跟鞋踩到過長的魚尾裙擺，身體瞬間失去平衡當場跪摔，站在一旁的李昀銳立刻伸手試圖攙扶，卻仍來不及阻止她跌坐在台階上，突如其來的狀況讓現場一陣驚呼。

所幸孟子義並未受嚴重傷勢，很快起身，她也展現高EQ，站穩後忍不住掩嘴笑出來，化解尷尬，順利完成頒獎流程。意外摔倒的過程，全被現場鏡頭捕捉，兼具破碎感與動態美的影片曝光後，不少網友反而被她跌倒瞬間的畫面驚豔，直呼：「構圖太美」、「摔得像拍偶像劇」、「摔出神圖」、「連跌倒都好看」。

事件延燒後，孟子義也透過社群平台向粉絲報平安，自嘲笑說：「挺疼的。檢查後無大礙啦〜就是覺得太丟人了」。立刻湧入大量粉絲關心留言，紛紛安慰她注意安全，也讚賞她臨危不亂的態度，這場小插曲除了更加提升她的好感度，也意外以話題「孟子義摔出了神圖」衝上熱搜，為她帶來高話題討論。

