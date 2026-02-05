陸劇女神辣翻紅毯！胸前開一大洞「美胸看光光」逆齡生長

白鹿火辣亮相紅毯。（圖／翻攝自微博）





中國大陸「微博之夜」今（5）日登場，31歲「陸劇女神」白鹿穿著一襲大紅色禮服亮相紅毯，成為全場目光焦點，上半身低胸挖空設計露出雪白美胸，下半身開高衩的裙擺，讓她在走路時隱隱約約可見纖細美腿，引起網友熱議。

白鹿女王氣勢亮相紅毯。（圖／翻攝自微博）

白鹿的火辣美照引起微博熱議，還以「白鹿灼灼紅裙」關鍵字登上熱搜排行榜，網友們狂讚這套火紅禮服超美「白鹿這狀態，姊姊是要逆生長嘛！」、「女神就是要紅紅火火！」、「紅裙女王好美」、「天啊鹿鹿小姐美到發光！我的心已經瘋狂比心，愛到不行。」

白鹿主演的新戲《唐宮奇案》今日也將開播，她在劇中飾演大唐縣主、內廷侍衛長李佩儀，以敏銳的洞察力和縝密推理能力穿梭於宮廷鬥爭中，性格剛毅果決，心思細膩，在偵破一件件詭譎奇案的同時，也在尋找15年前家族滅門案的真相。



