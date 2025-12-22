陸劇女神透視裝太火辣！典禮「雙膝跪地」慘摔反被讚爆

孟子義自嘲年年摔跤。（圖／翻攝自孟子義微博）





演出古裝愛情劇《九重紫》爆紅的31歲中國大陸女星孟子義，昨（21）日盛裝出席騰訊星光大賞典禮，身穿一席鏤空透視水鑽禮服登場，想不到卻在上台時不慎摔倒，引起全場驚呼！有趣的是，這一摔竟然摔出絕美畫面，「孟子義摔出了神圖」關鍵字直接登上微博熱搜。

孟子義與李昀銳共演古裝網路劇《九重紫》，成為劇迷心中的「昀牽孟繞」CP組，一舉一動備受外界關注，昨日兩人勾手上台領取「最受期待劇集獎」時，孟子義走到最後一階樓梯時，竟然不慎摔倒，雙膝跪地數秒鐘、尷尬的摀嘴笑了出來，最後被男方輕扶起身。

孟子義摔倒當下，不僅全場嘉賓大聲驚呼，走在前面的丞磊、白鹿嚇一大跳想要回頭去幫忙，坐在第一排的丁禹兮也起身想過去攙扶她。孟子義事後發文自嘲：「去年摔跤了，今年又摔跤了，明年一定不會摔跤的！」好險沒有嚴重受傷，還摔出一張張美照，被封為「摔跤美學天花板」。



