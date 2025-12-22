陸劇女神領獎突「雙膝跪地」慘摔台階 畫面流出震驚網：跌出神圖

娛樂中心／蔡佩伶報導

孟子義上台領獎前跌倒，嚇壞眾人。（圖／翻攝自微博）

30歲中國女星孟子義憑藉演出《九重紫》、《淮水竹亭》、《桃花映江山》等戲劇爆紅，受到許多觀眾的喜愛，而她昨（21日）盛裝出席2025騰訊星光大賞頒獎典禮，沒想到在上台領獎時不小心踩到禮服，導致她在階梯上重摔，如今跌倒畫面被網友瘋傳表示：「摔出神圖」。

孟子義當天跟CP搭檔李昀銳順利抱回「最受期待劇集獎」，豈料孟子義上台前不幸踩到禮服的裙襬，雖然一旁的李昀銳緊急伸手想要拉住孟子義，但依舊來不及，跌倒在台階上的孟子義被攙扶起後也忍不住笑了出來，頻頻摀住嘴巴，似乎覺得有些尷尬。

廣告 廣告

孟子義跌倒被網友說「摔出神圖」。（圖／翻攝自微博）

然而，孟子義出糗畫面全被攝影機給捕捉，相關片段瞬間登上微博熱搜，不少網友見狀則稱孟子義摔得很有美感，直呼「摔出神圖」，但也有部分網友關心孟子義有沒有受傷，事後，孟子義發文透露檢查之後沒有大礙，「就是覺得太丟人了」。

孟子義事後發文報平安。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了

張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了

福原愛再婚懷孕了！江宏傑斷開前妻曾曝為「他們」：10年後才敢戀愛

福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝

