陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級

現年31歲的中國大陸女星黃日瑩，因甜美外型神似李若彤而備受關注，代表作品包括陸劇《俠探簡不知》、《武林有俠氣》及《對你不只是喜歡》；但她因為拍戲時爆發臉部受傷意外，最後卻因為傷勢被劇組換角，引發粉絲不滿！如今外界瘋傳她將轉戰直式短劇市場，再度引起討論。

2024年黃日瑩在為武俠大劇《赴山海》進行高強度的武術訓練時意外傷及臉部，臉部傷勢嚴重、送醫縫7針；工作室隨後證實受傷消息，卻沒有說明受傷狀況，後續黃日瑩還被該劇組換角，掀起軒然大波！

受到換角及大環境長劇產量減少影響，外傳黃日瑩考慮轉戰短劇市場，微博近日爆出，她將首次搭檔男星李佑霖合拍古裝短劇《侯府奶奶歸田記》的消息，本人尚未證實這項消息，但外界相當看好「這種娛樂圈邊緣演員真的可以長短劇結合，萬一短劇效果好，回長劇分分鐘！」但也有人認為是資源降級「已經很久沒有接到女三的角色。」



