陸劇推薦｜豆瓣評分Top 10！《驕陽似我》奪下冠軍！ 台灣導演作品《狙擊蝴蝶》、《雙軌》皆入榜

《驕陽似我》豆瓣開分7.4分。圖／Netflix FB

【文／曾心奕】近期有多部陸劇受到討論，包含台灣導演執導的《狙擊蝴蝶》、《雙軌》，還有「親媽」顧漫親自擔任編劇的《驕陽似我》，可說是現偶大爆發，部部高人氣。隨著戲劇熱播或播畢，豆瓣也陸續開分，本文依豆瓣評分列出前十名（豆瓣評分會因網友新增評分而有變動），提供給讀者參考。

近期陸劇豆瓣評分第10名：《罰罪2》6.2分

《罰罪2》由黃景瑜、王傳君、梁潔主演。圖／iQIYI TW FB

🍿《罰罪2》線上看推薦：

主演卡司：黃景瑜、王傳君、梁潔

播出平台：愛奇藝

集數：40集

《罰罪2》講述刑警秦楓（黃景瑜 飾）與麥洪超（張桐 飾）親眼目睹刑偵支隊長胡小躍（王子奇 飾）因一通神祕電話墜樓身亡，進而揭開漢洲多個利益集團盤根錯節的黑幕。然而，在逐步攻破各犯罪集團的過程中，調查行動屢屢遭幕後無形之手操控，導致線索中斷，使這場正邪對決陷入更加凶險的境地。

廣告 廣告

近期陸劇豆瓣評分第9名：《逍遙》6.5分

《逍遙》由譚松韻、侯明昊主演。圖／iQIYI TW FB

🍿《逍遙》線上看推薦：

主演卡司：譚松韻、侯明昊

播出平台：WeTV、愛奇藝

集數：40集

《逍遙》講述人族與妖族為尋找「玉醴神泉」而紛爭不斷，生性灑脫、機智靈活的少女肖瑤（譚松韻 飾）意外闖入萬妖谷後，將妖界攪得天翻地覆。受到萬妖敬仰的妖王紅燁（侯明昊 飾）則為守護萬妖谷再次出世，並和肖瑤攜手同行，然而，他們卻接連捲入離奇怪案，更遇到了實力深不可測的神祕對手。

👉延伸閱讀》

侯明昊《逍遙》開播亮點搶先看！首搭譚松韻上演甜虐妖人戀 趙麗穎客串反派引爆期待

近期陸劇豆瓣評分第8名：《人之初》6.6分

《人之初》劇情燒腦。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《人之初》線上看推薦：

主演卡司：張若昀、馬思純、王景春

播出平台：WeTV

集數： 18集

《人之初》講述孤兒高風（張若昀 飾）一心尋找親生父母，而富家千金吳飛飛（馬思純 飾）則忙於應對家族企業的重重危機，兩人原本身處截然不同的世界，但一起車禍意外讓一具埋藏多年的屍骨曝光，牽扯出高風的身世之謎，以及吳飛飛家族極力掩蓋的祕密。高風與吳飛飛共同找尋線索，最後遲到二十年的正義得以伸張，兩人也走出了各自的人生困局，重新找到生命的意義。

近期陸劇豆瓣評分第7名：《雙軌》6.7分

《雙軌》在台大爆紅。圖／iQIYI TW FB

🍿《雙軌》線上看推薦：

主演卡司：虞書欣、何與

播出平台：愛奇藝、LINE TV

集數：29集

《雙軌》講述自幼隨母親生活的姜暮（虞書欣 飾），在成年後獨自前往泰國尋找父親與哥哥靳朝（何與 飾）。他們雖以兄妹相稱，但並無血緣關係，兩人在經歷種種波折後，終於勇敢面對彼此的情感，然而，他們卻因一場意外而失去聯繫，直到多年後，兩人在南京重逢，才終於解開當年誤會。

👉延伸閱讀》

《雙軌》虞書欣、何與親夠了沒？偽兄妹禁忌愛戀 昏頭吻、衣櫃吻、夢想吻 觀眾招架不住！

近期陸劇豆瓣評分第6名：《玉茗茶骨》6.8分

《玉茗茶骨》集結多位短劇演員。圖／iQIYI TW FB

🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：

主演卡司：侯明昊、娜扎

播出平台：Disney+、愛奇藝

集數：36集

《玉茗茶骨》講述年輕狀元郎陸江來（侯明昊 飾）雖屢破奇案，卻因捲入一樁舊案而身陷絕境。瀕死之際，他被茶王之女榮善寶（娜扎 飾）所救。隨著榮家公開招贅，引來各懷鬼胎的江南望族，陸江來意外捲入其中，成為榮善寶與眾人博弈的棋子。在這場野心勃勃的女繼承人與桀驁腹黑「小馬夫」的鬥智交鋒中，兩人逐漸日久生情，最終聯手偵破舊案、整頓家族，並在茶園中譜寫出一段愛情佳話。

👉延伸閱讀》

《玉茗茶骨》侯明昊裝失憶求生 罕見「雄競」設定引熱議

近期陸劇豆瓣評分第5名：《老舅》6.8分

🍿《老舅》線上看推薦：

主演卡司：郭京飛、王佳佳

播出平台：WeTV、愛奇藝、LINE TV

集數： 27集

《老舅》透過小學生二胖（巴楚軒 飾）的視角，描繪了他心中最崇拜的老舅（郭京飛 飾）跌宕起伏的人生。老舅天資聰穎，但做事往往僅有「三分鐘熱度」。他涉足無數行業，雖然每次創業初期都看似很不錯，卻總因時機不佳而未能有好結果。在老舅的追夢路上，家人始終給予他最堅定的支持，這也讓他逐漸領悟，親情與友情才是人生中最寶貴的財富。

近期陸劇豆瓣評分第4名：《長安二十四計》6.9分

《長安二十四計》由成毅領銜主演。圖／Netflix FB

🍿《長安二十四計》線上看推薦：

主演卡司：成毅、劉奕君、王勁松、周奇、佟夢實

播出平台：Netflix

集數： 28集

《長安二十四計》講述虎賁衛設計者劉子溫之子謝淮安（成毅 飾）背負滅門血仇，他在隱忍十多年之後，以淮南縣衙主簿身分重返長安。在江湖勢力與朝堂權謀交錯之中，他步步為營，布下「長安二十四計」，展開復仇。

👉延伸閱讀》

《長安二十四計》開播好評！成毅撂狠話「見不得任何一個仇人善終！」演員陣容堅強全是老戲骨

近期陸劇豆瓣評分第3名：《狙擊蝴蝶》7.0分

陳妍希、周柯宇在《狙擊蝴蝶》中大談姐弟戀。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：

主演卡司：陳妍希、周柯宇

播出平台：Netflix、WeTV

集數： 30集

《狙擊蝴蝶》講述岑矜（陳妍希 飾）在遭遇丈夫背叛、陷入人生低谷時，接到了曾資助過的少年李霧（周柯宇 飾）的求助電話，於是她決定將李霧帶離大山。在朝夕相處的過程中，李霧逐漸對這位姐姐產生情愫，而岑矜也在對方的陪伴下走出陰霾。儘管岑矜在意外發現少年的心意後，先口頭拒絕，但其實內心早已動了真情。

👉延伸閱讀》

《狙擊蝴蝶》姊弟戀5大高甜場面盤點！周柯宇激吻陳妍希點燃舊情 公主抱、貼身照顧各種寵溺CP感爆棚

近期陸劇豆瓣評分第2名：《大生意人》7.2分

《大生意人》由陳曉、孫千主演。圖／iQIYI TW FB

🍿《大生意人》線上看推薦：

主演卡司： 陳曉、孫千

播出平台：愛奇藝、 LINE TV、MyVideo

集數： 40集

《大生意人》將背景設定於晚清，講述古平原（陳曉 飾）因遭人陷害蒙冤，被流放至寧古塔。身處絕境的他並未就此沉淪，反而在艱難的環境中力求生存並逆勢崛起。古平原一路從經營茶葉起家，進而以鹽業立足，最終團結各地商幫力量聯手救國救民，完成從流放犯人蛻變為商界巨擘「商王」的傳奇歷程。

👉延伸閱讀》

陳曉《大生意人》開局遭流放冰天雪地！西洋鐵甲船入港 揭晚清商戰亂局

近期陸劇豆瓣評分第1名：《驕陽似我》7.4分

《驕陽似我》人氣超高。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《驕陽似我》線上看推薦：

主演卡司： 宋威龍、趙今麥、賴偉明

播出平台：Netflix、WeTV

集數：36集

《驕陽似我》講述個性活潑開朗的女大學生聶曦光（趙今麥 飾）在大學時期，曾喜歡家境清寒卻才華洋溢的學霸莊序（賴偉明 飾）。進入職場後，聶曦光則認識了職場菁英林嶼森（宋威龍 飾）。儘管林嶼森最初對她存有誤解，但仍被聶曦光的性格吸引。在林嶼森的愛與支持下，聶曦光釋懷了年少遺憾，並從原本的隨性懶散轉變為對職業目標堅定專注，擁有愛情的同時，也實現了夢想與自我成長。

以上就是近期豆瓣已經開分的陸劇Top 10，如果最近正好不知道要追什麼劇，不妨從評分參考，選擇比較有興趣的一部開追。

👉延伸閱讀》

《驕陽似我》宋威龍溫柔守護趙今麥 直球告白教科書名場面：「我讓妳挑」！