陸劇男神爆嫖妓、選妃慘被封殺3年 赴泰開演唱會台上含淚道歉

李易峰嫖妓被逮後，又有選妃的爆料，讓他私德備受議論。（翻攝自網路）

黃明志被爆以拍MV為由藉機選妃，私下卻不斷邀約辣模到他家或是飯店獨處，連訊息的內容都與工作無關。模糊了公私領域的尺度，不管娛樂圈還是職場，都可能是毀滅事業的炸彈，中國大陸頂流男星吳亦凡就因此成為階下囚，甚至有死在獄中的傳言。

吳亦凡遭多名女性指控以「選 MV女主角」「粉絲面試」等名義邀年輕女生赴飯局或住所，期間疑似灌酒並發生非自願行為，警方調查認定其以招募為由接觸女性並涉犯強姦罪，2021 年8 月被逮捕，被判 13 年有期徒刑並驅逐出境。近來更有他已死在獄中的傳聞，但因資訊不透明未被證實。

吳亦凡從頂流淪為階下囚，就連過往作品在中國網路上都通通被消失。（翻攝自網路）

而另一位中國男歌手許嵩也遭狗仔影射爆料他劈腿女友私下玩選妃，一有機會就找粉絲約砲，雖狗仔曬出多張證據照片，但許嵩所屬經紀公司發聲明，稱這些言論是「不實謠言」，會採法律行動保護藝人名譽，要求狗仔道歉。

許嵩遭爆找粉絲約砲，但他否認到底。（翻攝自許嵩微博）

而中國戲劇男神李易峰因涉嫖妓被逮，網友自爆曾在海口陪他拍戲，「不止嫖娼還有選妃。」李易峰被封殺三年後，在泰國舉辦演唱會，台上含淚道歉。

