陸劇男神突破心魔獻「男扮女裝」處女秀！李嘉琦加碼爆料：手機裡有很多照片

古裝輕喜劇《芬芳喜事》由李嘉琦（右）和任豪（左）領銜主演。愛爾達電視提供

古裝輕喜劇《芬芳喜事》由李嘉琦和任豪領銜主演，作為熱播前作《蘭閨喜事》的姐妹作，故事圍繞茶商世家經家展開。女主「艾四喜（李嘉琦 飾演）」原是堅持「單身主義」的客棧女掌櫃，卻因一場離奇官司被官府逼婚，與曾受其恩惠的茶商少爺「經坎（任豪 飾演）」展開了一段啼笑皆非的婚姻生活，兩人在經家大家族的張力中逐漸從嫌棄走向並肩作戰，打造「先婚後愛」的浪漫與歡樂笑料。

姐妹作再掀喜劇熱潮 《芬芳喜事》主打先婚後愛

李嘉琦再與任豪搭擋演出，在訪問中被問到，合作前後對彼此的印象是否有變化？李嘉琦說：「我第一次見到豪哥（任豪）時，他其實跟不熟的人不太講話，感覺我們倆都很害羞，但隨著我們認識時間加長，他在我面前就更活潑了，經常會有一些『豪式』幽默跑出來。」她還補充說感覺就是有這樣的幽默感，所以才讓他創造出專屬的「經坎」。

李嘉琦和任豪除了在劇中展現二搭的絕佳默契外，任豪在《芬芳喜事》中也有「扮女裝」的大突破戲份，回憶起當時的拍攝現場，李嘉琦笑說：「他一換上女裝就很恨不得馬上藏起來，但他越這樣、我就越興奮，我就越想去找他、纏著他，想要給他拍照，拍完也會一直問『好不好看啊？』，就是會一直煩他。」

李嘉琦（左）與任豪（右）共結連理。愛爾達電視提供

她還加碼爆料有拉著任豪拍了很多自拍照，「基本他越不想幹嘛，我就越想拉著他做。」至於一旁的任豪則是笑著聽李嘉琦大聊特聊，最後只是很酷的說一句：「其實就是工作，也沒有做什麼心理建設。」

雖然說任豪只是酷酷地回了一句話，但眼尖的李嘉琦卻發現他的嘴角和手部動作變化，她馬上指出任豪嘴角向上30度是有點得意的笑，還有他現在手一直在摸脖子，代表他其實覺得有點尷尬，「人在尷尬的時候就會很慌亂。」兩人之間自然的互動也讓主持人直呼：「你們現在的互動，我就像在看劇一樣！」《芬芳喜事》1月29日起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

《芬芳喜事》官方海報。愛爾達電視提供



