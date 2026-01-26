陸劇男神遭前女友毀滅式爆料！控吸毒、劈腿睡女主 要「短劇圈攪屎棍」退出演藝圈

何健麒長相神似王子邱勝翊，之前才捲劈腿風波，現遭前女友實名爆料吸毒。翻攝微博

大陸短劇界高顏值男星何健麒，因臉蛋神似台灣藝人「王子」邱勝翊，憑藉多部作品走紅並被封為「短劇F4」之一。然而，近日他卻深陷毀滅性爆料，自稱是何健麒前女友的朱小姐，在網路發布影片實名舉報，指控何健麒於2021年同居期間多次吸毒。朱女在影片中斬釘截鐵表示：「2021年我與他同居期間，親眼目睹他多次涉毒。」

朱小姐更進一步爆料，當年10月何健麒在北京住所因涉毒被警方帶走，為了掩蓋因調查而剃髮的痕跡，事後刻意接髮梳理成辮子造型示人，試圖瞞天過海。除了染毒指控，朱女更痛批何健麒私人生活混亂、玩弄女星，利用拍戲契機與合作女演員發生不正當關係，違背職業操守。

朱小姐透露，何健麒曾試圖以情感補償誘導她收款和解，並承諾不再從事影視行業，當時她念及舊情未予追究，不料對方並未履行承諾。她今日已完成警方取證筆錄，並強調：「將涉毒失德藝人清理出影視行業，我願對所有舉報內容承擔法律責任。」面對何健麒粉絲質疑這個爆料是為錢而來，朱小姐更霸氣回嗆男方粉絲：「姐不缺錢！」

何健麒被稱為「短劇界F4」，這兩年頻被爆料劈腿、又傳吸毒，演藝生涯堪慮。翻攝微博

何健麒曬報案單強硬反擊！自嘲一窮二白：造謠也要有個譜

面對前女友的毀滅性控訴，何健麒第一時間展現強硬態度，發聲質疑對方的動機是為了謀取利益。他曬出報案單並自我調侃：「短劇演員沒那麽高收入，別搞我啦，一窮二白的，造謠你都得有個譜啊。」

他證實自己已經完成尿檢與髮檢，並無奈曬出健康餐照片表示，最近忙於健身，體力真的不夠用來闢謠。何健麒的工作室也迅速發布嚴正聲明，強調相關指控純屬造謠誹謗，已向警方報案並將索賠損失。

何健麒發出聲明，將就被造謠的損失請求對方賠償。翻攝微博

這場前任之間的戰火隨著朱女再次發文反駁而愈演愈烈，她重申所有內容皆為親眼目睹、親身經歷，願意接受一切核查質證。

由於何健麒在短劇圈擁有極高人氣，消息傳開後引發網民熱議，不少網友對其過往的辯稱表示懷疑，認為「接髮辮子」的細節過於具體。但也有粉絲力挺偶像，認為在警方調查結果出爐前不應隨意抹黑。這場涉及涉毒、私生活混亂與刑事毀謗的羅生門，已讓這位「短劇男神」的演藝事業面臨崩盤危機。

何健麒被爆料劈腿。翻攝微博

何健麒被爆料劈腿。翻攝微博

影視業清零失德藝人呼聲高 何健麒形象重挫恐遭封殺

何健麒去年就曾捲入劈腿風波，被爆料是「短劇圈的攪屎棍」，拍一部劇就睡一個女主角，後來他曾在直播時表示要出演于正《玉茗茶骨》但後來名單沒有他，被懷疑是因劈腿風波被于正換角。

現好不容易站穩腳步，又被爆料疑似吸毒，有網友表示何健麒是不是被「做局」陷害？因為中國大陸影視產業近年對「劣跡藝人」採取零容忍政策，一旦涉及吸毒等違法行為，極可能遭到全面封殺。朱小姐此次抱著破釜沈舟的決心實名舉報，若何健麒涉毒屬實，他所參演的多部熱門短劇恐怕也將面臨下架命運。



