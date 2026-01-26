陸劇男神遭前女友毀滅式爆料！控吸毒、劈腿睡女主 要「短劇圈攪屎棍」退出演藝圈
大陸短劇界高顏值男星何健麒，因臉蛋神似台灣藝人「王子」邱勝翊，憑藉多部作品走紅並被封為「短劇F4」之一。然而，近日他卻深陷毀滅性爆料，自稱是何健麒前女友的朱小姐，在網路發布影片實名舉報，指控何健麒於2021年同居期間多次吸毒。朱女在影片中斬釘截鐵表示：「2021年我與他同居期間，親眼目睹他多次涉毒。」
朱小姐更進一步爆料，當年10月何健麒在北京住所因涉毒被警方帶走，為了掩蓋因調查而剃髮的痕跡，事後刻意接髮梳理成辮子造型示人，試圖瞞天過海。除了染毒指控，朱女更痛批何健麒私人生活混亂、玩弄女星，利用拍戲契機與合作女演員發生不正當關係，違背職業操守。
朱小姐透露，何健麒曾試圖以情感補償誘導她收款和解，並承諾不再從事影視行業，當時她念及舊情未予追究，不料對方並未履行承諾。她今日已完成警方取證筆錄，並強調：「將涉毒失德藝人清理出影視行業，我願對所有舉報內容承擔法律責任。」面對何健麒粉絲質疑這個爆料是為錢而來，朱小姐更霸氣回嗆男方粉絲：「姐不缺錢！」
何健麒曬報案單強硬反擊！自嘲一窮二白：造謠也要有個譜
面對前女友的毀滅性控訴，何健麒第一時間展現強硬態度，發聲質疑對方的動機是為了謀取利益。他曬出報案單並自我調侃：「短劇演員沒那麽高收入，別搞我啦，一窮二白的，造謠你都得有個譜啊。」
他證實自己已經完成尿檢與髮檢，並無奈曬出健康餐照片表示，最近忙於健身，體力真的不夠用來闢謠。何健麒的工作室也迅速發布嚴正聲明，強調相關指控純屬造謠誹謗，已向警方報案並將索賠損失。
這場前任之間的戰火隨著朱女再次發文反駁而愈演愈烈，她重申所有內容皆為親眼目睹、親身經歷，願意接受一切核查質證。
由於何健麒在短劇圈擁有極高人氣，消息傳開後引發網民熱議，不少網友對其過往的辯稱表示懷疑，認為「接髮辮子」的細節過於具體。但也有粉絲力挺偶像，認為在警方調查結果出爐前不應隨意抹黑。這場涉及涉毒、私生活混亂與刑事毀謗的羅生門，已讓這位「短劇男神」的演藝事業面臨崩盤危機。
影視業清零失德藝人呼聲高 何健麒形象重挫恐遭封殺
何健麒去年就曾捲入劈腿風波，被爆料是「短劇圈的攪屎棍」，拍一部劇就睡一個女主角，後來他曾在直播時表示要出演于正《玉茗茶骨》但後來名單沒有他，被懷疑是因劈腿風波被于正換角。
現好不容易站穩腳步，又被爆料疑似吸毒，有網友表示何健麒是不是被「做局」陷害？因為中國大陸影視產業近年對「劣跡藝人」採取零容忍政策，一旦涉及吸毒等違法行為，極可能遭到全面封殺。朱小姐此次抱著破釜沈舟的決心實名舉報，若何健麒涉毒屬實，他所參演的多部熱門短劇恐怕也將面臨下架命運。
更多鏡報報導
春晚名單被消失！張雨綺被控小三又涉代孕「觸法」遭抵制 遼寧衛視關評論避難
貝克漢家醜爆料不停！長子布魯克林怒揭婚禮「母子舞」內幕 被要求「不恰當」舉動
《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據
艾力克斯霍諾德如何成為攀岩界傳奇？收入來源是什麼？6個關於他的熱知識
其他人也在看
醫療專車動態難掌握 鄭宇恩促改善三芝石門就醫交通
（記者陳志仁／新北報導）為滿足三芝、石門地區長者前往淡水及台北地區就醫的交通需求，新北市規劃多條醫療專車路線， […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
瑞銀喊出台股新高峰36,595點
外資指路金馬年重磅目標價再一發！瑞銀證券指出，台股站在3萬點大關之上，市場整體評價合理，如要更上層樓，則須仰賴獲利動能進一步延伸到2027年，直指行情主旋律將由重新評價（re-rating）轉向執行力驅動獲利成長，喊出36,595點高點預期、樂觀預期更逼近38K，一舉超車所有研究機構。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
預防三高掌握「檢、吃、動、戒、睡」 年菜也要聰明選
農曆年節將近，大家忙於備年貨、準備年菜之際，別忘了兼顧家人的健康。研究指出高血壓所引發罹患慢性疾病的風險，以心血管疾病的1.8倍為最高；高血糖與高血脂導致罹患慢性腎臟病的風險分別為1.8及1.5倍，三高對於慢性疾病的危害不容小覷。依據113年國人十大死因分析，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變五項，皆與三高（高血壓、高血糖與高血脂）相關，死亡人數達6.1萬人（佔總死亡人數約30%），並超過癌症5.4萬人。NOW健康 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
今彩539第115022期 頭獎槓龜
（中央社台北26日電）今彩539第115022期開獎，中獎號碼26、30、06、23、15；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
春節拚消費 中國地方政府藉9天年假消費券大放送
（中央社台北26日電）中國經濟表現疲軟，官方將「促消費」列為今年重點政策，部分地方政府利用今年中國長達9天的農曆春節假期，紛紛推出「促消費」活動或發放消費券，金額從數千萬元到數億元不等，像是湖北武漢就將發放人民幣2.78億元消費券，河南省也將發放2億元消費券。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
威力彩第115008期開獎
（中央社台北26日電）威力彩第115008期今晚開獎，第一區中獎號碼為08、03、32、26、12、38，第二區中獎號碼為04。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
MAMAMOO玟星來台唱滿3小時！突驚喜現身觀眾席 「坐粉絲懷裡」全場暴動
韓國實力派女團 MAMAMOO 成員玟星，上週六（1/24）再度帶著個人巡迴《MUSEUM : village of eternal glow》來台開唱，吸引千名 SHOOTING STAR（粉絲名）到場支持，繼去年底於高雄流行音樂中心演出獲得熱烈好評後，新年立刻兌現承諾返場，登上台北流行音樂中心，誠意獻唱多達25首歌曲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘
115年度中央政府總預算案目前仍卡關，遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審。本會期即將在30日結束，國民黨立院黨團今（26）日指出，敬告行政院長卓榮泰別裝窮賣慘，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
沒事別養黑猩猩當寵物 《猩瘋血雨》導演重現80年代恐怖片的威力
恐怖片《猩瘋血雨》（Primate）的故事簡單，圍繞著一頭被人類當作寵物收養的黑猩猩，發瘋以後全然失控，人類淪為困獸之鬥的大逃殺。導演約翰尼斯羅伯茲（Johnannes Roberts）談到在已經見怪不怪的年代，該如何驚嚇觀眾。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 發表留言
謝淑薇攜手奧斯塔朋科 澳網女雙輕鬆晉8強
（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣女網「百搭天后」謝淑薇，今天在澳網女雙16強，再度攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），以6比3、6比2擊退美、德組合科甯、席格門，如願搶下8強門票。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
「畫一隻雞」白安開唱！請到超大咖嘉賓驚喜現身 開心回到長大的地方
白安舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台北場，於 Zepp New Taipei 熱鬧開唱，這也是她本次巡演的第 8 站。回到成長的城市演出，白安難掩興奮直呼：「很開心回到長大的地方，唱歌給你們聽！」台北場不僅吸引大批歌迷到場力挺，白安的家人也全員現身支持，包括媽媽在內的親友團坐鎮台下，讓她倍感溫暖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
74歲劉曉慶首度回應「8段戀情」傳言：我在他們嘴裡比較厲害！ 情史曝光
資深演員劉曉慶近日登上騰訊視頻節目《主咖和Ta的朋友們》，首度正面回應多年來圍繞她的感情傳聞。對於網路盛傳她「至少有8段戀情」，她當場否認，直言自己的戀愛經歷其實「數得過來」，也表示目前重心放在工作上，「現在正是衝事業的年紀」，不希望被花邊新聞定義。姊妹淘 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 15則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 15則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48則留言