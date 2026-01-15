陸劇男神遭瘋狂跟蹤恐嚇 「車子被潑紅漆」工作室緊急報警

成毅遭不明人士跟蹤、圍堵，車子被潑紅漆、寫上惡毒字眼。（圖／翻攝自誠成毅工作室微博）

陸劇男神成毅憑藉多部熱播劇累積超高人氣，深受粉絲喜愛，沒想到近日卻傳出遭遇嚴重騷擾與人身威脅。成毅工作室於昨（14日）發出嚴正聲明，揭露成毅本人及其家人長期遭不明人士跟蹤、圍堵，甚至出現車輛被潑紅漆、寫上惡毒字眼等惡意行為，情況已嚴重影響藝人與家屬的安全。

工作室指出，該名騷擾者透過非法方式取得成毅的私人行程，多次尾隨、在馬路上追趕，甚至試圖逼停車輛，已嚴重侵害成毅正常生活與人身安全。14日上午6點40分左右，該人潛入成毅車輛停放區域，在車身上惡意噴灑紅漆以及噴寫惡毒的文字，工作室第一時間已完成現場蒐證。

廣告 廣告

成毅工作室發出聲明，已採取法律行動。（圖／翻攝自誠成毅工作室微博）

不僅如此，成毅工作室的官方信箱也持續收到大量不明人士寄來的人身威脅郵件，內容涉及對成毅人格尊嚴惡意踐踏。 更令人震驚的是，當日在警察機關處理案件時，該名騷擾者仍情緒失控，甚至當場放話「有本事你去告我」，等言論再次進行恐嚇威脅。

成毅工作室也在聲明中表態，將以法律手段捍衛藝人合法權益，絕不姑息，「目前工作室已向公安機關強調其潛在的危害性，要求采取必要措施防止該人員進一步實施侵害行為和降低社會危害性。同時工作室也會拿起法律武器維護演員本人的合法權益。」

更多中時新聞網報導

陳孟賢鼻子進場維修 治病兼盼歌聲更通透

BTS相隔8年來台 11月高雄連唱3天

羽球》戚又仁、黃宥薰開紅盤 周天成落馬