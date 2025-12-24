陸劇男神「人設翻車」二搭虞書欣理由曝光！ 共浴名場面讓劇迷嗨翻

記者趙浩雲／台北報導

由虞書欣、張凌赫主演的陸劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，講述渴望自由的無鋒刺客雲為衫（虞書欣 飾）為完成任務深入宮門，在陰森詭譎的宮門中遇到愛情、友情，也在此過程中尋找自我，堅定目標，與叛逆的公子哥宮子羽（張凌赫 飾）一同成長。虞書欣、張凌赫繼《蒼蘭訣》後再度合作，兩人也延續先前的默契，在劇中大談揪心虐戀。

問及接演《雲之羽》的契機，虞書欣表示，有一天接到電話，導演跟她說：「我想在你20多歲最美的時候，留下你最美的樣子。」，沒想到虞書欣竟回說：「那這部戲播出後，我可以當成我的相親大片嗎？」，對方允諾後，虞書欣也欣然答應接演。張凌赫聽到虞書欣的回應，馬上說：「導演跟我說的話是一模一樣的，在20多歲最帥的時候，留下最帥的影像。」，更說對方都講成這樣，怎麼可能不願意演出。

《雲之羽》盧昱曉（左）劇中角色妖嬈撫媚，與本人的可愛單純有極大反差。（圖／東森提供）

丞磊飾演角宮宮主「宮尚角」，個性深沉，擅長運籌帷幄，受江湖人敬重；盧昱曉飾演無鋒魅階刺客「上官淺」，看似柔弱無害卻是心機叵測，劇中盧昱曉遭歹人欺負，丞磊騎馬路過出手相救，還「不小心」留下自己的玉佩，種下緣起契機。盧昱曉使盡手段勾引丞磊，一幕兩人共浴的名場面更讓全網沸騰，盧昱曉透露其實劇本上沒有這一段，只有宮尚角獨自泡湯，為了讓劇情更有畫面感，丞磊主動要求加戲，並說：「上官淺也要下來泡吧？」，才有這段經典畫面。

比起男女主角間純情戀愛，不少網友直呼，丞磊與盧昱曉的曖昧互動意外讓人嗑翻，丞磊形容盧昱曉：「第一次看她演上官淺時很驚訝，跟本人反差太大，淺淺妖嬈撫媚，本人卻是可愛單純。」，盧昱曉說丞磊像宮尚角一樣很有責任感，但不像的點就很多，「他還是一個會表達情緒、比較敏感的人。」，丞磊突然出聲插話：「我在之前採訪都說，我跟宮尚角像的地方是，都不善於表達情緒⋯」， 自嘲人設翻車，但也補充：「我不會主動表達比較深層的情緒，但若在熟人面前，不管開心或鬱悶，大家都能看得出來。」。《雲之羽》明（25日）晚10點在東森戲劇台首播。

