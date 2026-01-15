「陸劇男神」驚傳遭跟蹤、噴漆惡毒文字 工作室力挺發聲：必要時採取法律措施

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國人氣演員成毅，因出演電視劇《蓮花樓》、《深潛》獲觀眾一致好評，被粉絲稱為「陸劇男神」，不過近日卻傳出成毅長期遭到特定人士騷擾、惡意跟蹤跟蹤等事件。成毅工作室昨（14）日嚴正發布聲明表示：「成毅近期遭受的惡意詆毀、持續升級的騷擾與嚴重威脅行為。」消息一出，成為粉絲關注焦點。

近日傳出成毅長期遭到特定人士騷擾、惡意跟蹤跟蹤等事件。（圖／成毅工作室 微博）

根據成毅工作室的聲明指出，成毅與家人不但長期遭到特定人士尾隨、圍堵，還出現在馬路上追趕並試圖逼停車輛等行為，嚴重侵害成毅的正常生活與人身安全。14日，該特定人士更潛入成毅所用的車輛停放區域，並在車上惡意噴酒紅漆，噴寫極其惡毒的文字。

除此之外，成毅的工作室也持續收到不明人士所發送的大量人身威脅郵件，更為嚴重的是， 14日下午2點左右，在公安機關處理此事期間，該特定人士情緒失控、並在公安機關表達「有本事你去告我」等言論，再次進行恐嚇威脅。

對此，成毅工作室認為：「這種不可預測的暴力隱患，已構成對演員本人及其家人和工作人員人身安全的嚴重威脅。」並強調，目前已向公安機關要求採取必要措施，防止該人員進一步實施侵害行為和降低社會危害性，必要時也會拿起法律武器維護成毅的合法權益。

消息曝光後，不少粉絲們在留言區表示：「支持維權到底，維護個人權益」、「這種行為已經危害到了人身安全且不可控，應當用法律維護自身權益！」、「這樣瘋狂的行為就該受到法律的制裁、如此惡劣的行徑告到底，別手軟！」、「支持維權，用起法律，支持報警，抓住每一個知法犯法的人」。

