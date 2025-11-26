陸劇《亦舞之城》鍾漢良×秦嵐12年破鏡重圓！雨夜相擁、鋼琴密語等熟齡情感引爆期待
鍾漢良與秦嵐雙實力派演員強強聯手主演的陸劇《亦舞之城》，自開拍起就熱度不斷攀升，不僅優酷預約量突破 100 萬、抖音話題播放量累積超 8 億，更因兩人顏值與氣場完美契合，被網友盛讚「2025年度中偶救市組合」。劇情鎖定熟齡愛情、破鏡重圓、暗流湧動的三角情感博弈，再加上雨夜相擁、篝火吻戲、鋼琴密語等名場面提前出圈，未播先火！
陸劇《亦舞之城》劇情看點1.
12年後破鏡重圓
劇情圍繞芭蕾舞藝術家「譚思婷」與紅酒莊主「馮睿」的重逢展開，兩人年少相愛，卻因一場不為人知的誤會分離12年。譚思婷退役後回國，本想重拾舞蹈與人生方向，卻在意外場合遇上昔日戀人，此時的馮睿已是單親父親，並有現任未婚妻「溫佩妍」。而譚思婷帶著事業與情感的雙重傷口回來，兩人在對望間壓抑不住心底波動。劇情主打「熟齡愛情」的現實感，不灑狗血，在重逢、試探、克制與心動中堆疊張力，讓觀眾沉浸於屬於成年人之間的愛意！
陸劇《亦舞之城》劇情看點2.
晉江小說既視感
本劇改編自青衫落拓小說《誰在時間的彼岸》，保留濃厚的「晉江式浪漫」，像是破鏡重圓、單親爸爸、深情男主、暗戀副線等經典元素全上線。劇中台詞如「你一出場，別人都顯得不過如此」也讓不少書粉瞬間嗅到熟悉味道，直呼還原度超高。全劇以極致拉扯的修羅場、成年人的心動與痛感交織，將那份「你遲到了好多年，但我依然只愛你」的浪漫演繹得淋漓盡致，是典型晉江控絕不會錯過的情感配方！
陸劇《亦舞之城》劇情看點3.
導演劉俊傑與鍾漢良四度合作
劉俊傑導演過去以《何以笙簫默》、《涼生，我們可不可以不憂傷》和《今生有你》打出高辨識度的細膩情感敘事，這次與鍾漢良第四度合作，再度將「深情系男主」的人物質感拉滿。劉俊傑擅長拍攝極富詩意與情緒層次的鏡頭，對光影、留白與眼神戲更是拿捏到位，使鍾漢良飾演的馮睿既沉穩又脆弱，讓這段12年後的「再愛」更具感染力。兩人的默契也讓觀眾認定「只要是劉俊傑 × 鍾漢良，就是品質保證」！
陸劇《亦舞之城》劇情看點4.
鍾漢良
鍾漢良飾演馮睿，紅酒莊主兼單親爸爸，獨自撫養兒子樂樂12年，既肩負責任又帶著破碎感。他為初戀守了多年，延續鍾漢良最擅長的「長情男主」設定，融合《何以笙簫默》何以琛的專一與《今生有你》聶宇晟的深情。角色細節也十分動人，例如冰箱貼著舊票根、磨白的戒指、西裝口袋放著兒童創可貼等日常伏筆，都在暗示他長久以來對愛情與家庭的堅守。鍾漢良用凍齡神顏與沉穩氣質演繹成熟男人的複雜層次，被稱作「中偶白月光回歸」！
陸劇《亦舞之城》劇情看點5.
秦嵐
秦嵐飾演譚思婷，芭蕾舞藝術家，因未知原因與初戀馮睿分離多年，退役回國後不僅要面對傷病與事業停擺，也要直面那段被封存已久的愛。秦嵐這次塑造的角色氣質溫柔通透，與早年《一簾幽夢》綠萍的偏執形成強烈對比，呈現出成熟女性的堅韌與優雅。為詮釋舞者狀態，她更是苦練至腳趾變形，展現專業精神。她的原聲台詞與眼神戲被讚「白月光本月降臨」，將芭蕾與愛情的雙重成長演得極具魅力！
陸劇《亦舞之城》劇情看點6.
白冰
白冰飾演溫佩妍，馮睿的現任未婚妻、鋼琴老師。表面上她優雅、善良，甚至能與初戀譚思婷保持「姐妹般」的體面相處，但每個眼神、停頓與微笑裡都藏著不安與較勁，充滿壓抑感。她深受馮睿母親的喜愛，也似乎是家庭與社會期待的「理想媳婦」人選。面對馮睿初戀回歸，她的選擇與立場成為全劇的重要懸念。白冰以細膩演技呈現女性在愛情中的隱忍與不安！
陸劇《亦舞之城》劇情看點7.
熟齡性張力天花板
一改年輕愛情劇的「直球告白」，而是主打「精神接吻」式的熟齡張力。從兩人重逢時的錯愕與心慌、雨夜相擁的壓抑爆發，到篝火下的深情對視、鋼琴前的低語暗湧，每一幕都精準擊中觀眾心臟。導演以極度克制的鏡頭語言呈現成年人之間的吸引與拉扯，被網友封為「熟齡愛情天花板」。不少名場面還未播出就已在全網引發熱議，預告片中不足三秒的眼神甚至就能引來數百萬次播放！
陸劇《亦舞之城》劇情看點8.
三人修羅場
《亦舞之城》最令人窒息的場面之一，是溫佩妍故意組局請譚思婷來家中吃飯。在看似平靜的飯局中，譚思婷一句「我們是初戀」瞬間引爆三人情緒暗戰。白冰的微笑凝固、鍾漢良沉默飲酒的壓抑鏡頭，被網友封為「2025 情感暴擊名場面」。劇中不靠撕扯、吵架，而是以細微表情與對白呈現成年人的張力，使「現任 vs 白月光」的碰撞成為全劇最抓馬的場面之一！
陸劇《亦舞之城》劇情看點9.
等待專業戶鍾漢良
從《何以笙簫默》何以琛守7年、《今生有你》聶宇晟等候7年，再到新劇《亦舞之城》馮睿等待12年，網友調侃「低於7年的角色不接」，鍾漢良可說是當之無愧的「等待專業戶」，再度刷新深情男主的代表作。他每次演繹長情角色都能帶來不同層次的情感厚度，這次更加入「單親爸爸」人設，讓等待不再只是執念，而是人生傷口與責任的結合！
陸劇《亦舞之城》劇情看點10.
幕後美學製作
全劇於成都實地取景，包括東郊記憶文創園、玉林街道等景點，以煙火氣與藝術氛圍交織出城市美學。劇組更在雪山草地等地拍攝外景，使畫面兼具詩意與質感。故事以「芭蕾」與「紅酒」作為隱喻，舞者的「揮鞭轉」象徵擺脫束縛和找回自己，紅酒則象徵時光沉澱與愛情陳釀。雙人舞、回憶閃回、大面積留白畫面穿插其間，使整部劇的美學風格大幅提升，呈現出成年愛情獨有的優雅深度！
陸劇《亦舞之城》以成熟敘事、強勢卡司、精緻美學和極具拉扯感的感情線，成功在開播前掀起巨大話題。成為2025年末最「破鏡重圓大作」，共28集，11月27日起播出！
