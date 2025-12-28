陸劇《狙擊蝴蝶》6位主演一次認識！陳妍希恢單近況、周柯宇爆紅





近期話題陸劇《狙擊蝴蝶》，不走灑狗血路線，而是用偏寫實的節奏，慢慢描繪成年人在人生轉彎處的相遇與互相接住。除了劇情本身引起討論，演員陣容同樣是關鍵亮點，從熟面孔到新生代，每個角色都各有重量。以下就帶大家一次認識《狙擊蝴蝶》的主要演員介紹與角色定位，看看他們如何撐起這部溫柔又帶刺的作品。

1.陳妍希

溫柔不是脆弱，而是撐過來的證明

陳妍希在劇中飾演的「岑矜」，是一名外表溫婉、內心堅韌的女性職場人。歷經婚姻失敗後，她一度陷入低潮，卻在重新整理人生的過程中，慢慢找回自己的節奏。這個角色不賣慘，也不灑雞湯，而是用日常選擇堆疊出成長弧線。巧合的是，角色狀態與陳妍希近年的生命歷程形成微妙呼應，也讓不少觀眾直呼她在這個階段的表演更鬆弛、也更有魅力，除了在該劇的表現討論度很高之外，大家同樣也很關注陳妍希離婚後的近況，看來她恢單後也將重心放回演藝事業。

2.周柯宇

讓人一秒心軟的「成長型男主」

周柯宇飾演的男主角「李霧」，是劇中最具療癒力的存在。看似年輕、安靜，卻有著超出年齡的細膩與體貼，屬於那種不搶戲卻會默默陪伴的角色。周柯宇原本以偶像身分出道，歷經選秀節目洗禮後轉向戲劇領域，這次憑藉自然不做作的演出，成功圈粉，也讓外界重新認識他作為演員的潛力。接下來他還有《一枕春華》、《熾夏》、《金吾不禁》三部劇待播。

3.陳小紜

最可靠的閨蜜，是她永遠站在你那邊

在《狙擊蝴蝶》中，陳小紜飾演的「春暢」是岑矜最重要的情感支點。她性格直率、行事果斷，說話不一定好聽，但每一句都站在朋友立場。這樣的角色很容易流於功能性，但陳小紜透過細節演出，讓春暢成為有情緒、有矛盾的真實人物，也讓這段女性友誼顯得特別動人。多數劇迷對陳小紜印象最深刻的應該就是《如懿傳》裡的惢心，以及《斛珠夫人》中的緹蘭，而這次在時裝劇表現也挺亮眼。

4.程雅昭

安靜卻存在感極強的新生代演員

程雅昭飾演的「陶宛文」是成睿的青梅竹馬，同時也是岑矜的同事，在藝廊擔任策展助理。角色內斂、不張揚，卻在關鍵時刻展現堅定立場。出身中央戲劇學院音樂劇表演班的程雅昭，是近年備受關注的新臉孔，從早期作品到近期綜藝與戲劇累積聲量，《狙擊蝴蝶》也被視為她邁向主流視野的重要一步。

5.謝興陽

陽光型男配，卻不是工具人

謝興陽飾演的「成睿」，是李霧的同學，也是陶宛文的青梅竹馬，性格開朗、真誠，是劇中少數幾乎沒有心機的人物。他的存在不只是推動劇情，而是為整體氛圍增添溫度。謝興陽早年便以青春劇累積觀眾緣，這次再度以成熟卻不油膩的形象出現，也讓不少觀眾重新注意到他。

6.劉芮麟

鋼鐵直男的曖昧修行課

劉芮麟在劇中飾演的「沈屹陽」，是成睿的小舅舅，外冷內鈍，標準理性派人格，對感情反應永遠慢半拍。他與春暢之間的互動，屬於典型的成年人曖昧拉鋸戰，不灑糖卻越看越上頭。劉芮麟過去在多部熱門作品中累積穩定表演口碑，像是《三生三世十里桃花》、《烈火如歌 》、《且試天下》等，這次再次證明自己駕馭成熟角色的能力。

《狙擊蝴蝶》並不是靠強情節取勝的戲，而是用角色一點一滴的選擇，拼湊出關於陪伴、修復與重新出發的故事。從陳妍希的沉穩，到新生代演員的自然發揮，每個人都剛好站在適合的位置，讓整部作品多了一份真實感。

