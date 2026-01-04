陸劇《玉茗茶骨》10大寶藏短劇演員起底！余茵、劉擎、舒童頂流集結





侯明昊、古力娜扎領銜主演的古裝懸疑陸劇《玉茗茶骨》，開播後迅速引發全網沸騰，劇中集結了超過10位短劇界的「頂流」演員，包含《好一個乖乖女》、《招惹》、《授她以柄》等現象級短劇的主角，被網友戲稱為「短劇天團」的大型團建現場。當短劇的快節奏爽點遇上長劇的精緻質感，不僅開創了選角新思路，也讓觀眾在追劇時驚喜不斷，特別整理「陸劇《玉茗茶骨》10位短劇演員」！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員1.

趙弈欽

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

趙弈欽被公認為「短劇界天花板」，其主演的《招惹》、《風月變》皆是質感保證。在《玉茗茶骨》中飾演晏白樓，挑戰極具反差的「茶系心機男」。他頂著一張驚艷帥臉，卻以獻茶、乘轎等取悅手段，將腹黑心機藏於溫潤外表下。觀眾被其「男妲己」般的反套路設定深深吸引，紛紛調侃他是「越茶越讓人停不下來」，再次證明他駕馭複雜角色的深厚功力！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員2.

李菲

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

被列為「短劇圈四大古風美男」之首的「李菲」，憑藉《授她以柄》、《卿卿三思》積累了極高人氣。在《玉茗茶骨》飾演賀星明，延續了觀眾最愛的「美強慘」標籤。雖然表面是溫文儒雅的公子，實則是個為愛瘋狂、手段陰狠的幕後黑手。李菲以精準的眼神戲演繹出角色的心理掙扎，特別是那份冷冽與深情並存的宿命感，成為全劇最具討論度的角色之一！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員3.

劉擎

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

「劉擎」在簽約歡娛影視後的首部大作《玉茗茶骨》中，展現了驚人的演藝突破。他一人分飾雙胞胎兄弟，哥哥楊鼎臣是霸道豪橫的茶商少主，以「鈔能力追妻」圈粉無數；弟弟楊易棠則外表和藹、內心陰鷙。劉擎憑藉微小的眼神差異成功區分兩個人格，打破了短劇演員的表演上限。在長劇市場站穩腳跟的同時，他在短劇領域如《誘她入局》也持續高產，堪稱當下演藝圈的跨界勞模！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員4.

舒童

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

過去在《義薄雲天之洪星》飾演重生大佬、在《暖陽麵館》演繹底層小人物的「舒童」，此次徹底顛覆形象。他在《玉茗茶骨》飾演忠犬管家程觀語，全心全意守護野心勃勃的大小姐榮善寶。首集登場的「捉姦名場面」便展現了主僕間微妙的羈絆，既颯爽又軟萌的反差設定深受好評。舒童成功從短劇的霸總濾鏡中脫離，讓觀眾看到他戲路極寬的可塑性！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員5.

余茵

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

「余茵」是短劇界的領軍人物，無論是《好一個乖乖女》中以乖為刃的鹿鳴野，還是《破籠》中打破規訓的宋枕星，她始終代表著「自救型女性」。在《玉茗茶骨》中，她轉而飾演榮家六小姐榮筠紈。雖然角色表面是「大姐姐的軟肋」，展現出天真爛漫的一面，實則暗藏著家族深處的秘密。余茵將這個角色詮釋得可愛而不油膩，展現了即便在配角群像中也能發光的演技！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員6.

趙嘉敏

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

「趙嘉敏」以《卿卿三思》中重生王妃的甜虐演技深入人心，她擅長處理那種「她逃他追」的心理拉扯。在《玉茗茶骨》中飾演榮家四小姐榮筠茵。該角色在劇中與女主角娜扎有許多精彩互動，趙嘉敏以溫婉中帶點倔強的特質，演繹出豪門家族中小姐的生存智慧。戲外她出圈的古裝造型與戲內極具反差的人格塑造，讓她成為討論群像戲時不可忽視的存在！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員7.

張婉瑩

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

「張婉瑩」在短短一年內，便從《吉天照》等短劇新人躍升為受矚目的新星。在劇中飾演榮家三小姐榮筠娥，她的人設極為討喜，以「人間清醒彈幕機」的標籤出圈，劇中許多台詞彷彿是觀眾的內心獨白，精確吐槽家族內鬥。張婉瑩演活了一位精緻利己卻不失智慧的女性，讓觀眾感受到她擇機而行的清醒魅力，這種現代感的演技風格在古裝劇中顯得格外獨特！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員8.

滕澤文

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

「滕澤文」以現象級爆款《我在八零年代當後媽》奠定其在短劇行業地位，因而被製片人于正發掘，公開表示看好潛力並簽約歡娛影視，將其列為「短劇TOP」演員。在《玉茗茶骨》飾演榮府丫鬟「秀瓊」，儘管只是群像配角，她卻能將成熟穩重與活潑幽默兩種特質完美融合，這是她從短劇演員轉型長劇的重要作品！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員9.

陳騰躍

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

「陳騰躍」為圓演藝夢，自掏近千萬積蓄全資拍攝236集雙男主短劇《兄友弟恭》卻血本無歸。在《玉茗茶骨》中飾演喜劇反派「王祿」。他毫無偶像包袱，在劇中被踩腿、摔跤甚至忍痛爬行，將倒霉遭遇演成了全劇的笑點來源。觀眾認為他具備成為「周星馳式」喜劇演員的潛力，陳騰躍用行動證明，即便角色微小且滑稽，只要用心投入，依然能成為最耀眼的記憶點！

陸劇《玉茗茶骨》短劇演員10.

崔旭宇

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

「崔旭宇」在短劇領域的產量驚人，近期更有《醫見鍾情，奈何陛下要寵我》等多部作品接連收官。在《玉茗茶骨》飾演吉發一角，作為官方公佈的陣容之一，他將短劇累積的精湛節奏感帶入了長劇拍攝中。雖然目前角色細節保持神祕感，尚未成為全劇核心討論焦點，但他頻繁出現在各類爆款名單中的身姿，已說明他是各大劇組眼中不可或缺、能快速精準入戲的可靠演員！

圖片來源：weibo@玉茗茶骨

以上「陸劇《玉茗茶骨》10位短劇演員」在極短的篇幅中磨練出的爆發力，為長劇注入了全新的活力！

