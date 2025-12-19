陸劇《雙軌》高潮吻戲終於登場 虞書欣醉吻何與閃瞎觀眾

《雙軌》最新劇情偽兄妹正式越線。（愛奇藝國際站提供）

由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》話題度持續攀升，最新第15集，醉酒的虞書欣情不自禁地吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼「跟著一起暈船了」。

29歲的何與因為演出《我的鄰居長不大》受到關注，之後在《與鳳行》中飾演「拂容君」成功圈粉，為貼合《雙軌》中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8％，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣，跳脫他以往偏向清秀、溫柔的形象，展現壓抑且帶有危險氣息的一面，何與在劇中流露的強烈性張力也意外掀起網路話題。

廣告 廣告

男主何與為《雙軌》密集健身體脂降至8％。（愛奇藝國際站提供）

昨晚（18日）的第15集姜暮醉酒後主動親吻靳朝精彩一幕，播出前就備受矚目的昏頭吻終於登場，讓觀眾激動不已，最新劇情進展，靳朝吐露真情說出「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會了」，宣告兩人正式突破偽兄妹界線，甚至趁著爸爸不注意時，抓緊機會接吻放閃，讓劇迷直呼跟著暈船了。

在劇集熱度攀升之際，衍生團綜《泰甜啦》也緊接著登場，節目以沉浸式旅行真人秀形式讓虞書欣、何與延續劇中互動，被視為最強售後團綜，甜度與話題度同步升溫的《雙軌》現正於愛奇藝國際站熱播中。

更多鏡週刊報導

百萬氪金變廢紙 劉詩詩獎項遭「陰謀替換」白鹿「偷獎」無辜背鍋

八大電視打造《折腰》特展登場 首場吸500名粉絲擠爆搶先看

宋茜暴瘦出任翻譯官 腸胃炎助陣鏟肉