陸劉公島實彈演習！甲午戰爭「北洋艦隊」潰敗地 嗆日雪恥意味濃

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，今上午6時至傍晚5時，大陸山東省威海市劉公島東部水域，將展開實彈射擊，禁止船隻駛入。值得注意的是，劉公島曾是清朝北洋艦隊誕生地，於甲午戰爭遭日軍擊潰，頗有深意。

劉公島甲午戰爭紀念館。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，根據大陸海事局網站消息，威海海事局昨上午10時發布航行警告，自今上午6時至下午5時，將在劉公島東部水域開展實彈射擊，禁止駛入。據公告，具體位置在37-29.85N、122-12.33E為中心半徑1海里海域內，臨黃海北部近岸海域。

值得注意的是，劉公島在中日關係具有特殊意義，1895年日軍殲滅北洋艦隊，並登上劉公島，接收島上的軍事設施與軍備物資。如今大陸在劉公島設立景區，並稱這裡是「勿忘國恥的警示之地、凝心聚力致力民族復興的聚魂高地。」

與此同時，遼寧省大連海事局日前發布航行警告，昨下午4時至12月7日下午4時，渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入，是一週內第二次軍事演習。香港《文匯報》引述大陸軍事專家宋忠平指出，此舉是大陸對近期「外部勢力涉台挑釁的有力回應」。

