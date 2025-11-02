陸勝1號操演 地方熱情支援 展現軍民合作一家親

國軍「陸勝一號操演」部隊近期進駐中部地區期間，地方各界積極協助，成為軍民協力的最佳典範。民間農場與學校提供場地與設施支援，讓官兵在陌生地區也能順利完成任務。

晁陽綠能農場園長洪翊真說，當初接獲部隊借宿的協調後毫不猶豫地答應，「我們都是國家的子民，能幫國軍一點忙是應該的。」她說，這次支援讓她更理解國軍平時訓練與任務的重要性，「大家都很辛苦、也很認真，能夠支援他們是一種榮幸。」

洪園長指出，演習期間國軍官兵保持高度紀律與禮貌，讓地方民眾對國軍印象更佳。「以往只在新聞上看到的操演，如今就在我們身邊進行，讓大家真切感受到國軍的努力與專業。」