陸勝1號操演Day6 軍方陸.空兩軍出擊演練奪回陣地

政治中心／蔡松霖 雲林報導

為期7天6夜的陸勝1號操演進入尾聲，軍方上午以陣地遭佔領為想定，出動超級眼鏡蛇直升機、八輪甲車、CM-11勇虎戰車等武器，陸空進行聯合作戰，過程中也出現小插曲，一輛勇虎ˋ戰車邊開邊排放大量黑煙，宛如烏賊車，十軍團解釋柴油引擎產生局部黑煙，屬於正常現象。

陸航"超級眼鏡蛇"攻擊直升機現蹤，鎖定地面敵軍，戰甲車也跟著出動。

八輪甲車官兵，朝目標開火，CM-11勇虎戰車與反裝甲的拖式飛彈車，緊跟其後，陸軍234旅，模擬敵軍攻佔我陣地，因此透過陸空聯合作戰，在戰場上殲滅敵軍，

但是CM-11邊開邊冒大量黑煙，整條街煙霧瀰漫，十軍團解釋柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況，需加大油門來增加扭力，產生局部黑煙．戰場上或許可當成掩護，但真正要擾敵，得靠這個...

陸軍新式野戰喊話車：「敵軍注意！再不投降，我軍就會全面肅清。」





新式野戰喊話車加入陸勝1號操演。（圖／民視新聞）





城市迷彩塗裝的新式野戰喊話車，對敵方實施心戰喊話，陸勝1號操演進入第六天，陸空要聯合作戰，如何通訊是關鍵。

陸軍機步234旅官兵：「彈藥箱 7.62(公釐) 300發，5.56(公釐)180發。」





官兵利用TAK手機指揮性統回報前線情況。（圖／民視新聞）





透過手機回報小隊目前狀況，TAK團隊感知套件，是一款手機指揮系統，可將人員、車輛、受困點即時顯示，同時快速標記目標與危險區域，並整合無人機、無線電等資訊來源，可用在軍事，也可用在民間救災！

軍事專家 施孝瑋：「任何狀況都能透過這套系統，透過包含視訊或是用圖資方式來進行回傳，這個其實對於地面資訊化作戰來說是滿重要，假設在這個地方的兵力不足用的話，可以透過其他的兵力來這邊轉用，然後快速的將這個缺口堵住。」

發現同袍受傷倒地，立刻用火力壓制，將人拉到後方緊急處理，從作戰到救護，軍方透過操演，磨練部隊實戰戰力。

