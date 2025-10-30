「陸勝1號」操演CM11戰車冒濃煙 軍方：柴油引擎正常狀況
陸軍近期正在進行「陸勝1號」對抗操演，雲林地區接連出現CM11型戰車冒煙的情況引發討論。股市分析師吳東昇29日在臉書分享戰車沿路噴黑煙的影片，諷刺稱這可能是「全球最新型匿蹤戰車」，嘲諷台灣軍力是「懶勃萬」。30日又有民眾在雲林褒忠街頭拍到另一輛CM11型戰車行進時冒出大量白煙，再度引起熱議。
針對外界質疑，第10軍團指揮部澄清，表示戰車冒煙現象屬於正常狀況，並非機械故障。軍方說明，參與「陸勝1號」操演的CM11型戰車，均已完成定期保養與燃油濾心更換作業，各項檢測結果顯示車輛狀態良好。
第10軍團進一步解釋，CM11型戰車配備柴油引擎，在承受重負荷運作或由靜止起步時，需要加大油門提升扭力輸出，此時短暫產生黑煙或白煙，是柴油引擎正常燃燒現象，並非車輛有異常狀況。
據軍方表示，國軍持續推動實戰化訓練政策，訓練過程中引擎高負載運轉與燃燒狀況變化在所難免，呼籲民眾理解並支持國軍訓練任務，同時承諾將持續強化後勤維保及整備工作，確保演訓活動安全順利執行。
我國於1990年代自行研製的CM11型戰車，採用經過改良的M48A3型戰車砲塔，搭配M60A3型戰車的底盤，配備1部AVDS-1790-2C型柴油引擎，出力750匹馬力。
延伸閱讀
國民黨再推《萊爾校長》最新番外篇 龍介仙當彩蛋喊：撿角
傳俄方未展現談判意願 英媒：川普、普丁布達佩斯峰會取消
回敬川普喊「核試爆」？紐時：陸重啟新疆羅布泊核試驗場
其他人也在看
低軌衛星、無人機雙利多 佐茂興櫃度蜜月 首日掛牌狂飆137％
鋰電池模組大廠佐茂（7854）今（30）日以每股認購價格27元登錄興櫃，挾著低軌衛星、無人機新業務雙光環，佐茂興櫃路一片坦途，今日蜜月行情繼以32元、上漲18.5％開出後，迄上午10：15止，股價已一路飆高至64元，漲幅達137％，為近期罕見的飆股。中時財經即時 ・ 1 天前
雲林演習戰車噴黑煙引熱議 十軍團：柴油引擎正常燃燒現象
元長地區台19線省道30日出現數十名全副武裝士兵，隨著交通管制，直升機、戰車、裝甲車、心戰喊話車陸續登場，軍人們在廟宇牌樓、民宅圍牆、馬路旁模擬敵軍出現，投擲煙霧彈後緩緩前進，隨後裝甲車上傳出震耳欲聾的重機槍聲，士兵們配合開槍射擊，臨場感十足。十軍團表示，此...CTWANT ・ 11 小時前
陸勝操演兩軍雲林接觸 官兵警戒待命 (圖)
陸勝一號操演25日舉行，30日參演部隊542旅、234旅於雲林褒忠、元長一帶接觸，統裁部下達234旅實施攻佔，圖為官兵實施警戒。中央社 ・ 1 天前
賴瑞隆發表全新形象看板 以「承擔、遠見」傳達治理高雄理念
賴瑞隆曾擔任高雄市政府新聞局及海洋局兩個局處首長，並在三屆的立委任期內連續19次獲得公督盟評鑑優秀立委。他表示，陳其邁市長在立委期間也和他一樣獲得多次公督盟評鑑優秀立委，優秀立委成為高雄優秀市長，他也會延續該精神認真做一位優秀市長。賴瑞隆指出，標語中的「承...CTWANT ・ 1 天前
鏡論／去蔣大業再下兩城
這一陣子，民進黨與綠營應該頗樂，因為去蔣大業再下兩城：一、各種面額鈔票全改版，孫中山、蔣中正肖像定然不保；二、陸軍司令部營區大禮堂改名，從「中正堂」改為「忠誠堂」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國軍十軍團80名官兵支援徹夜清理非洲豬瘟案場 動用化學兵35人執行消毒
由於「非洲豬瘟病毒」對環境的抵抗性極強，非洲豬瘟前進應變所昨啟動請國防部國軍進駐協助，陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30位官兵，搭配市府動保處22名同仁，以「1名動保處人員搭配2名官兵」分組方式，從昨晚9點半開始投入前置清理作業。由於現場佔地廣大的地板厚實、夾有豬糞、殘渣等混合物，難以清除，今早（31）再加派50名官兵入場，同時配35名化學兵待命，清潔後即展開消毒作業。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
十軍團雲林演習 戰車噴黑煙引熱議
陸軍十軍團「陸勝1號操演」30日在雲林縣元長地區登場，由234旅進行地空整體作戰，運用空包彈仿真實戰，現場槍聲大作，附近民眾還以為是進香團放鞭炮。演習過程，CM11戰車在行進間被民眾拍到冒出大量黑煙、白煙，酸稱「全球最新型匿蹤戰車」；軍方解釋，短暫產生黑煙或白煙屬柴油引擎正常燃燒現象，並非車輛異常。中時新聞網 ・ 13 小時前
234旅官兵攻占敵區 實施警戒待命 (圖)
陸勝操演25日舉行，參演部隊542旅、234旅30日於雲林褒忠、元長一帶接觸，圖為234旅攻佔地區後實施警戒待命。中央社 ・ 1 天前
就差最後1哩！「水龍頭故鄉」命運就看「水五金特定區」何時過關？
解決「水龍頭故鄉」農地工廠的最後一哩路！彰化縣「水五金田園生產聚落特定區」計畫完成公開說明會，會中不少民眾期待能「一次到位」，不要再分期開發，因為地方已經等太久了！縣府表示，將把意見整理記錄，送交內政部都委會審議。縣議員凃淑媚表示，對於中央拍板敲定以「新訂都市計畫方式」，來讓「水五金聚落」取得完善開自由時報 ・ 1 天前
陸軍「陸勝1號」操演攻防易勢 攻守雙方實戰化演練
陸軍首度舉行的「陸勝1號」操演邁入第5天，展開「攻防易勢」對抗階段，第542裝甲旅由攻勢作戰轉為守勢作戰，各指揮所落實指參作業程序，各部隊則積極構築防禦工事，務實驗證官兵臨戰應變能力。中天新聞網 ・ 1 天前
揭穿黃國昌時力「真面目」！？詹凌瑀曝2018抗議勞基法修法現端倪：帶人衝街頭超時工作、無加班費...惹怒金主再甩鍋給林昶佐
詹凌瑀認為，勞基法修好不代表勞資雙方要對立，可是黃國昌要的就是對立，不認同他還會翻臉。她說，黃國昌那時帶著一群人去睡街頭，自己就問李兆立：「那你們去街頭睡了那麼多天，有加班費嗎？而且你連續工作應該有十天了吧。」李卻回她，他們是為政治事業付出，怎麼可以談錢？放言 Fount Media ・ 1 天前
勞動部將設菲國延攬中心 旅宿業可聘外國技術人力
（中央社記者賴于榛台北30日電）為解決產業缺工，行政院今天通過「跨國勞動力精進方案」，預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，擴大專案選工，缺工的旅宿業與商港碼頭業者，未來只要先替本國勞工加薪新台幣2000元，就可聘用外國技術人力。中央社 ・ 1 天前
Fed「放水」釋出3大訊號彈！法人看債市偏多格局不變
美國聯準會（Fed）於 30 日凌晨宣布今年第二次降息一碼，將聯邦資金利率目標區間下調至 3.75% 至 4.00%；更震撼市場的是，Fed 同時預告將於 12 月 1 日終止縮減資產負債表（量化緊縮，QT），為市場注入關鍵的流動性。FT 投鉅亨網 ・ 1 天前
就在劍潭分隊外！北市公車自撞分隔島 消防弟兄急衝出門救援
台北市1名49歲李姓司機，30日下午1時駕駛大都會客運公車，沿中山北路五段南向北方式行駛，因不明原因自撞分隔島，由於案發現場就在劍潭消防分隊前方，消防人員聽聞一聲巨響，隨即衝出門外查看，所幸乘客及司機均未受傷，士林交通分隊到場，並對李姓司機進行酒測，數值為0毫克，至於肇事過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/盧秀燕陪卓榮泰視察廚餘掩埋場：步調會跟中央一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，隨後台中市長盧秀燕陪同卓榮泰及立委蔡其昌、何欣純等人視察廚餘掩埋場。中天新聞網 ・ 1 天前
12月降息無望？美政府關門「FED霧裡開車」 鮑爾：年底停止縮表
即時中心／林耿郁報導美國聯準會FED昨（29）日結束為期兩天的決策會議後，宣布再度調降聯邦基金利率1碼（0.25%），將政策利率區間降至3.75%至4.00%。不過主席鮑爾（Jerome Powell）表示，這可能是2025年的最後一次降息，並坦言成員們對後續政策路徑分歧「加劇」。民視財經網 ・ 1 天前
鮑爾突放鷹在藏招？狄驤解讀這句話背後含意：他也看好AI熱潮
美國聯準會在經過連續2天的議息會議後，主席鮑爾在今（30）日凌晨宣布降息1碼，這是今年第2度降息，符合市場預期，不過對於外界認為12月將再降息1碼，鮑爾則透露12月進一步降息並未成定局。對此，財經作家狄驤在臉書發文分析，市場過熱因此要由聯準會來澆水，不過鮑爾的這句話透露出聯準會仍看好AI長期發展，可以視為整體市場又一次漲多拉回。受到美國聯邦政府關門影響，原定......風傳媒 ・ 1 天前
美降息符市場預期 風險仍存
美國聯準會宣布再度降息1碼，投信法人指出，此次結果符合市場預期，市場反應相對平淡。然而，因主席鮑威爾對12月可能再度降息表達保留態度，美股一度下跌，終場收平，美元與美債殖利率則小幅上揚。工商時報 ・ 13 小時前
經濟數據主導政策 富達國際：未來降息路徑生變
美國聯準會（Fed）於10月決策會議宣布將基準利率下調至3.75％～4％區間，並結束量化緊縮（QT）政策。富達國際表示，這次會議結果顯示貨幣政策進入觀察期，市場對利率與流動性的調整預期正重新定價。中時財經即時 ・ 1 天前
Fed降息1碼 12月終止縮表 今年再降息？鮑爾放鷹！
美國聯準會(Fed)台灣時間今天(30日)凌晨公布降息一碼(25個基點)，將聯邦資金利率區間調降至3.75%-4%，為今年以來第二次降息，符合外界預期。聯準會主席鮑爾宣布，12月1日起停止量化緊縮(QT)。鮑爾並表示，通膨短期仍有上行壓力，就業市場面臨下行風險，12月再次降息並非已成定局的事。中時財經即時 ・ 1 天前