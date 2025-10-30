「陸勝1號」操演CM11戰車冒濃煙 軍方：柴油引擎正常狀況

陸軍近期正在進行「陸勝1號」對抗操演，雲林地區接連出現CM11型戰車冒煙的情況引發討論。股市分析師吳東昇29日在臉書分享戰車沿路噴黑煙的影片，諷刺稱這可能是「全球最新型匿蹤戰車」，嘲諷台灣軍力是「懶勃萬」。30日又有民眾在雲林褒忠街頭拍到另一輛CM11型戰車行進時冒出大量白煙，再度引起熱議。

參演的第542旅CM11戰車夜間機動。(圖/軍聞社)

針對外界質疑，第10軍團指揮部澄清，表示戰車冒煙現象屬於正常狀況，並非機械故障。軍方說明，參與「陸勝1號」操演的CM11型戰車，均已完成定期保養與燃油濾心更換作業，各項檢測結果顯示車輛狀態良好。

第10軍團進一步解釋，CM11型戰車配備柴油引擎，在承受重負荷運作或由靜止起步時，需要加大油門提升扭力輸出，此時短暫產生黑煙或白煙，是柴油引擎正常燃燒現象，並非車輛有異常狀況。

參演的第542旅CM11戰車架設偽裝網。(圖/軍聞社)

據軍方表示，國軍持續推動實戰化訓練政策，訓練過程中引擎高負載運轉與燃燒狀況變化在所難免，呼籲民眾理解並支持國軍訓練任務，同時承諾將持續強化後勤維保及整備工作，確保演訓活動安全順利執行。

我國於1990年代自行研製的CM11型戰車，採用經過改良的M48A3型戰車砲塔，搭配M60A3型戰車的底盤，配備1部AVDS-1790-2C型柴油引擎，出力750匹馬力。

