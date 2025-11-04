「陸勝1號」順利落幕 首度運用共同圖像進行對抗

為了驗收年度部隊訓練成效，陸軍首度舉行的「陸勝1號」操演，自10月25日起在中部地區展開，為期7天6夜，10月31日圓滿結束。「陸勝1號」操演由陸軍教育訓練暨準則發展指揮部擔任統裁部，結合北部第6軍團的第542裝甲旅與中部第10軍團的第234機步旅，採「實兵、實地、實裝」方式進行攻防對抗，跨區機動超過200公里，驗證旅級部隊聯合作戰與指揮管制效能。

第542旅第3聯兵營的CM34步兵戰鬥車執行防禦作戰，車長以機槍射擊空包彈。(圖/軍聞社)

據軍聞社報導，操演以防衛作戰為想定，採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」三大原則，藉由狀況誘導方式引導參演部隊完成攻、防、遭遇、追擊及逐次抵抗等科目，檢驗各級幹部臨機判斷與通資維持能力。此次操演中整合無人機、部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK），運用即時影像與監控資訊回傳，提高戰場掌握與指管效率，達成「精確掌握敵情、快速決策及靈活用兵」目標。

廣告 廣告

「陸勝1號」操演也首次由教準部擔任統裁部，以客觀、公正立場負責規劃、執行與測裁任務，並將演訓成果回饋教育訓練及準則修訂。演練過程結合實地環境與通資干擾測驗，磨練部隊在複雜情況下的應變能力。各級官兵以「帶著敵情練兵」精神，在沒有劇本的誘導中完成任務，強化防衛作戰思維。

第234旅CM11戰車在雲林地區執行地空聯合作戰。(圖/軍聞社)

由於此次部隊的夜間機動時間長、距離長，對官兵的精神與體力都是十分大的考驗，操演前單位即藉由長距離夜間駕駛、裝備檢測與現地偵察等作為，使官兵熟悉地形特性與民間設施位置，以利後續戰術運用。

演訓期間，民間設施支援場地，地方民眾熱情協助部隊進駐與休整，他們認為國軍在地訓練「讓軍隊更貼近民眾」。居民也表示，看到戰車與官兵在社區行動，感受到保家衛國的責任，也讓民眾更理解軍人的辛勞。

編配第234旅執行地空聯合作戰的陸航第602旅AH-1W攻擊直升機。(圖/軍聞社)

操演結束後，統裁部完成全程測裁與戰術檢討，彙整通資與行動資料，作為後續訓練改進依據。教準部表示，將依據本次成果持續精進教育訓練與作戰研究，提升部隊整體戰力。

此外，為了提升部隊運用科技的效能，讓訓練更接近實戰化，「陸勝1號」操演過程中整合無人機、電戰裝備、TAK套件等，介接公路監控設備，回傳即時偵搜畫面與道路資訊，有效掌握兩軍部隊動態，提升戰場透明度與敵情掌握精準度。

第542旅的CM11戰車在中部地區機動。(圖/軍聞社)

「這次操演要達到的，就是精確掌握敵情、快速決策及靈活用兵的目標。」教準部指揮官俞文鎮中將表示，今年首次由教準部擔任統裁部，以新思維規劃整體操演架構，並以客觀、公正及超然立場執行測裁工作。操演以防衛作戰為想定，納編各兵科與訓練單位設計輔助狀況，結合新式裝備與新興訓練模式，讓各級指揮官靈活運用兵力與火力，實施聯兵協同及地空整體攻防戰術演練，強化應變能力。

而擔任乙軍裁判長的第6軍團副指揮官孔乃德中將則指出，「陸勝1號」操演結合防衛作戰聯合關鍵行動，作為陸軍年度戰力總驗收。操演透過狀況誘導方式，引導部隊完成指管維持、機動、火力支援與後勤整補等作業，同時參酌烏俄戰爭及以哈衝突經驗，納入無人機、飛彈、電子戰與新式指管系統，驗證陸軍在現代戰場下的適應力與戰術發展方向。

「陸勝1號」 參演官兵利用TAK套件即時傳遞戰場情資。(圖/軍聞社)

「陸勝1號」操演的旅指揮所採異地同時方式開設，運用TAK等通信指管設備提供共同圖像，透過多重通資手段掌握部即時動態，驗證分散式指管機制。此外，操演也依「削弱戰略」作戰指導，透過與各配屬專業部隊幹部共同研討，驗證各部隊統合戰力發揮。

延伸閱讀

張景森：以前民進黨「大辯、小辯」 現在網軍「大便、小便」

吳音寧到手的台肥董座飛了 粉專：英系、賴系梁子更深了？

就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局