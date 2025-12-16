陸勤部指揮官主持年終工作策進會 完善後勤整備規劃

記者張雅淳／綜合報導

陸軍後勤指揮部昨日辦理114年年終工作研討暨策進會議，由指揮官洪中將主持，召集部內、外幹部與會，針對年度後勤業務執行成果進行總體研討，並由各兵監處（室）說明明年度重點任務與精進方向；會議同時表揚下半年於訓練與後勤整備表現優異的單位，肯定其在支援任務上的投入與成效。

洪指揮官指出，今年各項重大演訓任務均能順利完成，顯示後勤體系運作穩健，未來應持續強化整體後勤資源整合與運用彈性，擴大支援縱深，提升即時應變效能，以因應作戰環境快速變化；並要求各業管單位檢視政策規劃與實務執行是否相符，滾動修正相關計畫，結合戰時想定推動實務化訓練，確保各項勤務支援具體可行。

洪指揮官強調，國軍肩負守護國家安全重任，除精進專業與訓練外，更須重視品德操守與紀律要求，尤其採購業務人員應嚴守法令規範，建立清廉形象；另責成各單位完善整備規劃，關注官兵身心狀況，落實法紀宣導，防杜違失情事，以維護部隊純淨。

（陸勤部提供）