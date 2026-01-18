陸勤部指揮官主持春節軍法紀宣教 強化安全警覺

記者謝承宏／綜合報導

為確保春節連續假期部隊安全，陸軍後勤指揮部指揮官洪中將日前視導兵整中心、5支部以及轄屬單位，主持「115年春節軍法紀宣教」，並頒發加菜金慰勉單位，肯定基層官兵長期以來戮力投入戰備整備與後勤支援任務的辛勞付出。

宣教過程中，洪指揮官針對當前敵情威脅，結合近期實際案例，向官兵宣導「防詐騙」、「防洗錢」及「防共諜」等重要觀念，並提醒面對多元多變的犯罪態樣，官兵應時常惕勵自我，保持高度警覺，切莫因一時貪念或疏忽而誤觸法網，不僅影響個人前途，更對部隊榮譽造成莫大傷害。

最後，洪指揮官強調部隊戰力是以「紀律」為根基，後勤體系則是戰力發揮的堅實後盾；唯有建立在「守法、守紀、守安全」的基礎上，恪遵各項標準作業程序，才能在歡度佳節之際，確保個人與單位整體純淨，共同維護部隊堅強戰力。

陸勤部指揮官洪中將主持春節軍法紀宣教，強化官兵安全警覺。（陸勤部提供）