陸勤部指揮官主持無人機訓練示範 期提升後勤支援效能

記者葉軒瑜／綜合報導

陸軍後勤指揮部日前辦理無人機駐地訓練示範擴訓，由指揮官洪中將主持，邀集高勤官、各處、組長及所屬單位主官參與，藉由課程講授與操作觀摩，增進幹部對無人機相關技術與應用概念的理解。

課程由教官說明無人機系統構成、操作原理、參數設定及飛行前後檢查重點，並結合實務操作示範，使與會人員了解裝備操作流程與運用限制，作為未來規劃科技裝備運用與後勤支援作業參考。

洪指揮官表示，後勤工作須配合環境變化持續精進，透過示範擴訓方式，引導幹部建立科技應用的正確認知，審慎評估無人機於支援層面的可行性與適切性，逐步提升後勤支援效能，確保任務遂行。

陸勤部指揮官洪中將主持無人機駐地訓練示範擴訓，期提升後勤支援效能。（陸勤部提供）