陸勤部指揮官主持藝術名家新春創作活動 洋溢年節喜慶

記者張雅淳／綜合報導

農曆春節將屆，為營造溫馨喜慶的年節氛圍，陸軍後勤指揮部昨日舉辦「藝術名家新春創作」活動，由指揮官洪中將主持，邀請簡黃彬老師等8位藝術界先進蒞部揮毫賜墨，為官兵帶來一場充滿年味的藝術饗宴；活動開始前，老師們分別致贈畫作供單位典藏，洪指揮官則頒贈感謝狀及典藏證書，表達誠摯謝意。

活動中，俞川心、朱崇義、李弘正、劉有慶、何雪輝及梁瑞琴等書畫老師現場揮毫，書寫寓意吉祥、別具巧思的新春賀詞，除傳統春聯詞句外，更依官兵創意客製化內容，展現書墨藝術的多元風貌；現場另安排陶雕創作體驗，由簡黃彬、劉國英2位陶藝名家指導雕刻，官兵踴躍參與，氣氛熱絡，洋溢濃厚年節歡樂氣息。

洪指揮官表示，透過新春創作活動，不僅能陶冶官兵性情、提升藝文素養，更能紓解同仁平日戮力戰訓、辛勤付出的辛勞。洪指揮官也期勉全體官兵在新的一年持續比肩前行，共同守護後勤戰力，並提前祝福大家新年快樂、事事如意。

陸勤部指揮官洪中將主持舉辦「藝術名家新春創作」活動，並與書畫名家合影留念。（陸勤部提供）