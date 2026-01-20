陸勤部指揮官春節視導 落實安全與法紀要求

記者葉軒瑜／綜合報導

春節將屆，陸軍後勤指揮部指揮官洪中將昨日由政戰主任王少將陪同，前往汽基廠及飛勤廠實施春節視導，頒發加菜金並慰勉官兵辛勞，同時提醒官兵返鄉及休假期間務必注意人身與行車安全，遵守各項法紀規定，安心過好年。

洪指揮官指出，年假前單位應加強營區安全巡管，針對死角、圍牆老舊裂損及環場警監設備等，如有狀況務必即時查察回報並確保妥善；另要求保修設備機（儀）具及測臺運用，須因應作戰需求與時俱進，並依節點妥善管制預算，確保依法行政。

最後，洪指揮官重申「防詐騙、防洗錢、防共諜」要求重點，提醒各級幹部落實知官識兵，秉持「多釐清、多叮嚀、多宣導」原則，及早發現徵兆，共同維護陸軍優質形象。

陸勤部指揮官洪中將前往汽基廠及飛勤廠實施春節視導，囑落實安全與法紀要求。（陸勤部提供）