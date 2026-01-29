陸勤部指揮官視導3支部 主持法紀宣教防諜防詐

記者謝承宏／綜合報導

為維護春節連假期間部隊整體安全，陸軍後勤指揮部指揮官洪中將日前視察3支部彈藥庫，主持「115年春節軍法紀宣教」，肯定基層單位長期投入後勤支援之辛勞。

洪指揮官於宣教中，針對當前敵情威脅態勢，結合近期實際案例，要求官兵確實建立防範詐騙、防制洗錢及防範共諜滲透等法紀觀念，提醒面對不斷翻新的犯罪手法，務必提高警覺、嚴以律己，避免因一時疏忽而影響個人前途及部隊形象。

洪指揮官強調，紀律是部隊戰力的根本，後勤體系更是支撐戰力運作的關鍵；唯有落實守法、守紀與安全要求，確實執行各項標準作業程序，方能在佳節期間確保官兵平安，持續鞏固部隊整體戰力。

陸勤部指揮官洪中將視察3支部彈藥庫，期勉官兵恪遵法紀確保安全。（3支部彈藥庫提供）