陸勤部指揮官赴所屬單位春節慰問 勉精進本職學能

記者張雅淳／綜合報導

陸軍後勤指揮部指揮官洪中將昨日分赴後勤訓練中心及通信電子器材基地勤務廠實施春節慰勉，頒發團體加菜金並嘉勉官兵辛勞；同時就人才培育、教勤推動與專業能量精進提出指導，勉勵各級幹部持續精進本職學能，提升整體後勤專業職能，俾利支援部隊任務遂行。

慰勉過程中，洪指揮官特別轉達司令對官兵的關懷，不捨少數官兵因思慮不周，遭到詐騙、捲入洗錢犯罪，甚或淪為共諜，提醒同仁務必嚴正建立「防詐騙、防洗錢、防共諜」正確認知，切勿自毀前途；另強調官兵若有急難借貸需求，各級幹部應落實「知官識兵」作為，適時給予關懷協助，並加強宣導國軍理財專案，營造互助友善的同袍情誼。

最後，洪指揮官提醒，年終考績即將發放，官兵應妥善理財，慎防詐騙，確保人身與財務安全，期盼全體官兵恪遵軍紀、安心服役，共同度過平安祥和的春節假期。

陸勤部指揮官洪中將赴後勤訓練中心等單位實施春節慰勉，並與幹部合影留念。（陸勤部提供）