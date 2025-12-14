陸勤部指揮官赴205廠研討 縝密新式裝備及後勤規劃

記者謝承宏／綜合報導

陸軍後勤指揮部指揮官洪中將日前率保修處處長劉少將等人，前往軍備局205廠針對裝備構型、生產步驟及整體後勤規劃等方面進行現地研討，探討朝部隊戰術運用、操作實務與人因工程方向精進，同時強化維修能量建置，以確保戰場火力發揚。

洪指揮官指出，新式裝備獲裝不易，後勤妥善維持亦有特定難度，為強化基地、野戰修護技術能力，應於接裝前妥慎規劃修能建置深度，並詳實計算零附件需求，同時結合科技演算及測評，有效掌握裝備「可靠度」與「平均失效時隔」，提前完成零附件周轉量建立及獲料期程，有效維持裝備妥善，確保部隊戰力不墜。