陸千萬網紅南非遭綁架！控遭同胞「逼採精、拍裸照」手法曝

大陸千萬網紅藍戰非。（圖／翻攝自藍戰非 微博）

大陸千萬旅遊網紅「藍戰非」近日在微博自述，自己在南非開普敦遭到綁架、威脅，全文細節驚悚，引發社群熱議。他強調自己「不需要同情，但希望大家不要無端猜忌造謠」，並表示目前事件已由當地警方立案調查、調閱監控。貼文曝光後隨即在網路瘋傳，讓「藍戰非稱被強迫拍裸照 」、「藍戰非稱被綁架 」等話題立即衝上微博熱搜。

藍戰非在文中提到，事件發生在他入住開普敦一間五星級酒店時。當天深夜，他在熟睡中被一名大陸男子與兩名黑人闖入房內，以刀架住脖子後遭到控制，整個綁持過程約四至五小時。他控訴過程極度羞辱且殘忍，「睜開眼刀架脖子，張口就說要三百萬就夠了，剝光衣服拍裸照，簽各種欠款文件，還逼我舉身份證。」對方甚至拿出女性衣物要他反覆揉捏以留下指紋，更強迫採集口水、毛髮，甚至「採集他的精液」，目的疑似為日後偽造性侵證據，以施壓迫使他不敢報警。

大陸網紅藍戰非自曝在南非被綁架。（圖／翻攝自藍戰非 微博）

藍戰非否認網路上的各種揣測，強調「沒有你們猜想的仙人跳，也沒有自導自演」，並透露綁匪似乎早有預謀，自半年前便開始掌握他的南非行程，甚至買通機場及酒店相關人員。在他準備前往南極點的前一晚，綁匪趁深夜進房綁架，離開前還放話威脅他必須搭早班機離開南非，「否則就殺了他」。藍戰非形容那一夜是人生中最危險、最煎熬的時刻。

脫困後，他在酒店內情緒崩潰，「我也不怕大家笑，後來在洗手間洗了個臉，一個大老爺們情緒失控大哭大喊，壓力真大太大了，一天一夜沒睡覺」他表示，當下不敢離開房間，擔心再度遭到綁架，只能頂著門等待救援。他直言酒店工作人員「無一個可信」，直到隔天早上7點半中國大使館的安保人員抵達，他才敢離開酒店前往安全屋。他在文末感謝中國大使館的協助，並表示事件已經正式報案。

藍戰非過去以旅遊及遊戲直播累積大量粉絲，在各平台擁有超過兩千四百萬追隨者。然而，他近年因多次在直播中談及「年收入九位數」、高額花費，並曾發表極端或帶有炫富意味的言論，被平台認定有宣揚拜金、製造焦慮之虞，因此遭到「禁止關注」的限制，導致粉絲無法再新增關注。這次南非綁架事件，使他再度成為舆論焦點。

