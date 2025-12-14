陸南京大屠殺88週年低調紀念 共軍PO反日海報嗆「斬頭顱」

南京大屠殺88周年紀念日，中國大陸各地舉行國家公祭儀式，氣氛莊嚴肅穆，南京市區發出空襲警報，街道上汽車按喇叭致哀，聚集大批民眾默哀悼念。同時，大陸官方大動作揭露日軍第731部隊新罪證，公布長達38分鐘的影片，揭示日軍進行的「雨下實驗」等慘無人道行為。此外，中日緊張局勢持續，解放軍東部戰區高調釋出反日海報和影片，同時中俄軍機共同飛越日本領空附近區域。

中國大陸13日各地舉行南京大屠殺88週年紀念活動 （圖／達志影像路透社）

在南京大屠殺紀念日，南京市區發出空襲警報，街道上的汽車紛紛按喇叭致哀，整個城市籠罩在莊嚴肅穆的氣氛中。為紀念這段慘痛歷史，中國大陸各地同步舉行國家公祭儀式，吸引大批民眾參與，共同默哀悼念88年前的那場悲劇。

大陸官方在紀念活動前夕，再次揭露日軍第731部隊的新罪證。731部隊犯罪證據展覽館宣傳教育展覽部主任表示，731部隊進行的凍傷實驗表面上是為了防止凍傷，實際上卻利用活人進行殘忍實驗，通過不斷實驗和數據分析，本質上是為戰爭服務。

日軍第731部隊罪證陳列館同時公布了一段長達38分鐘的影片，其中一名前部隊成員揭露了日軍進行的「雨下實驗」。這種實驗是將中國人民綁在野外實驗場的木樁上，由載滿細菌培養液的飛機低空飛過，以類似降雨的方式進行細菌播散，導致當地村莊爆發鼠疫和霍亂等嚴重後果。

大陸外交部發言人郭嘉昆強調，絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，也絕不允許外部勢力染指中國台灣地區。路透社指出，儘管大陸刻意低調舉行南京大屠殺紀念活動，國家主席習近平也沒有現身，但對日本的施壓手段從未停止。

解放軍東部戰區高調釋出反日海報，還公布了一段名為「大刀進行曲」的MV，其中包含「大刀向鬼子們的頭上砍去」等挑釁性歌詞。同時，日本防衛大臣小泉進次郎在X平台上公布4張照片，顯示中國與俄羅斯軍方轟炸機於9日一同飛越沖繩本島和宮古島之間，並採取罕見路線轉向東京方向飛行，展現出濃厚的戰略威懾意味。

