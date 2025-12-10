陸博館美食吸客 法羅浮宮票價漲 月中將罷工

圖／達志影像美聯社

博物館吸客模式，現在都仰賴文創美食嗎？中國大陸多個省級博物館，請來平均年齡不到30歲的創意團隊，打造「古物美食」，宮燈變成蒸蛋、甲骨文印在麵條上，有的還是限量版，成功吸引遊客。瑞士則強打美食後的製程傳奇，百年巧克力老牌開博物館，讓人一窺當年巧克力如何從富豪精品，變成平民美食的過程。法國羅浮宮2025年危機不斷，從漏水、裁員到10月份的世紀大竊案，現在還宣布明年非歐盟遊客票價要上漲45%，羅浮宮員工們準備在12月中罷工抗議。

1968年在河北滿城出土的漢朝古物「長信宮燈」，傳說是來自漢武帝的姊姊平陽長公主，因此燈座上有其封地「陽信」字樣。無論長公主當年把宮燈賜給了誰，現在這盞燈成了河北博物館鎮館之寶。一般平民想要接近？可以點碗牛肉麵。

河北博物館遊客 呂女士：「看到網上有介紹說這個博物院底下，就是下面的那個餐廳，就是飯比較，做得比較有特色，所以特地來品嘗一下，吃飯也能夠賞心悅目了。」

長信宮燈化身為石家莊牛肉麵碗邊，黃澄澄的蒸蛋，想咬一口鎮館之寶的期待，引發博物館餐廳的排隊熱潮。中國大陸這些由20歲出頭的創意團隊人員，打造的博物館美食，除了河北博物館的宮燈蒸蛋、宮燈慕斯蛋糕，還有河南安陽殷墟博物館的甲骨文麵條。

河南殷墟博物館遊客 謝菲：「它上面是用甲骨文的形式，還做了很多很多的吉祥話，大吉大利啊，吉祥如意啊，我們在網上刷到的時候就覺得，一定要來吃。」

寬麵條印上有吉祥寓意的甲骨文字樣，陸媒報導，這樣的甲骨文麵每日可以賣出五六百碗。而1978年出土的春秋戰國時代「編鐘」，現在也穿越時空到了遊客碗裡。

湖北博物館遊客：「我覺得很新穎，然後吃起來就是有種，跨越時空的感覺，彷彿歷史就在眼前。」

牛肉麵裡的小編鐘不是青銅做的，而是搭配模型製作出來的滷蛋，每日限量200個，這讓博物館餐廳也成了遊客必去的一站。

不過美食本身也可以是博物館的主題，到瑞士必買的「三寶」：軍刀、手錶、瑞士巧，都有自己的博物館，其中瑞士巧克力百年老牌凱雅(Maison Cailler)，就有自己的牛奶巧克力博物館。

百年巧克力品牌凱雅總監 海米格：「是牛奶巧克力這種產品，讓瑞士成了巧克力之國。」

150多年前，巧克力原本是昂貴奢侈品，凱雅家族的女婿彼德(Daniel Peter)在1875年，嘗試用牛奶稀釋巧克力，成功做出牛奶巧克力糖，能大量生產，讓更多人嚐到巧克力的美味。

雀巢公司歷史學家/檔案管理員 拉凡琪：「第一個挑戰是：可可粉是脂肪，而牛奶是液體，將脂肪和液體混合製成乳化劑(在1830年時)真的很難。」

不過要完美且穩定地混合牛奶與巧克力，還是花了十多年的時間，但到了19世紀末，牛奶巧克力已成為瑞士第二大出口食品，也成為瑞士給人的重要國家印象之一。

法國的國家印象又是甚麼呢？許多人會想起新聞畫面上的街頭遊行抗議，如今巴黎羅浮宮員工們，又要在12月15日上演「法國當代行動藝術」代表作：罷工。羅浮宮員工分屬的三大工會，為抗議羅浮宮工作環境差、管理失當，200多人投票通過12月15日周一起，輪流罷工，並歡迎羅浮宮所有兩千多名員工一起加入。

法國總工會CGT羅浮宮員工代表 加藍尼：「15年來裁員200人，當然會讓人看不到未來。」

2025年6月中首次罷工後，羅浮宮的問題並沒有改善，後來還陸續發生幾件事故：漏水損壞了館藏的幾百本埃及古書、建築結構老舊造成部分希臘文物展廳必須關閉，最後在2025年10月19日，四名蒙面劫匪裝成工程人員，從容地切破玻璃窗偷走超過8件骨董珠寶，市值超過8千8百萬歐元，丟臉丟大了。

法國總工會CGT羅浮宮員工代表 加藍尼：「人手不足，我們每天工作負擔越來越重。」

羅浮宮員工們希望能增加人力、提高薪資，重新分配館內預算，不過館方目前做的改變只有重新定票價：2026年1月14日起，將非歐盟遊客票價大幅調漲45%，變成32歐元。

法國總工會CGT羅浮宮員工代表 加藍尼：「我們強烈譴責這次門票上漲，漲了45%，那些非歐盟遊客將要付32歐元，才能進入一個退化中的博物館。」

工會代表痛批法國文化部長為了競選巴黎市長，配合法國總統馬克洪的「羅浮宮新文藝復興」(Louvre Nouvelle Renaissance)計畫，砸大錢打造新入口、新展廳，卻對舊有問題視而不見。館方目前對罷工消息，沒有回應，只承諾2026年底前，安裝100個外部監視攝影機，並加強與警方聯繫。

