陸反制日本…海警船巡航釣魚台領海 再發留學預警
中日緊張情勢陡升，大陸繼宣布於十七至十九日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，大陸四艘海警船昨日前往具主權爭議的釣魚台「領海內」巡航；民間交流方面，大陸政府也祭出一系列反制措施，繼呼籲大陸民眾避免前往日本後，昨日又發布留學預警，建議民眾謹慎規畫赴日留學。
日本首相高市早苗七日在國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引來大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起外交風波，兩國互相召見大使抗議。高市迄未撤回相關發言，北京也未處理外交官爭議，中日關係對立升級。
派出四海警船 兩艘配備機砲
大陸海警昨上午宣布，海警一三○七艦艇編隊當日在釣魚台「領海內」巡航，並稱這是陸海警依法開展的維權巡航活動。
日本共同社引述第十一管區海上保安本部（那霸）消息指，大陸海警一共出動四艘船隻，其中兩艘配備機砲；中方船隻在上午十時十五分左右相繼駛入釣魚台周邊日本領海，約一個半小時後陸續駛出，進入領海外側的毗連區。報導稱，這是大陸公務船今年第廿八次駛入該海域，上一次是在十月十五日。
中日對釣魚台皆有主權聲索，高市內閣上任以來，日方多次就釣魚台議題表達關切。在今年十月廿日以前，大陸海警船已經連續三三五天在釣魚台周邊海域航行。
避免赴日 陸再發「鄭重提醒」
除了爭端海域施壓，北京當局對兩國民間交流的反制措施層層加碼。大陸教育部昨發布留學預警，表示近段時間來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日大陸公民的安全風險上升。大陸教育部提醒，已在日本和近期擬赴日本留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估。同時建議公民「謹慎規畫」赴日留學安排。
包含大陸外交部十四日「鄭重提醒」大陸公民近期避免前往日本，大陸國營航空公司配合免費「退改票」在內，這都被認為是針對高市「台灣有事」發言的對抗措施之一。而香港、澳門政府也已跟進大陸外交部，提醒身在日本或計畫前往日本的港、澳居民須提高警惕。
大陸文化和旅遊部昨晚再發布「鄭重提醒」稱，大陸遊客近期避免前往日本，已在日遊客應密切關注當地治安狀況。
日媒報導 日尋求與李強會談
截至目前，中日關係未見緩和。共同社昨引述日本政府官員稱，北京的反應超出日本預期，並且擔心中方的反制措施可能升級為經濟報復，例如限制稀土出口。報導稱，日方正尋求本周末在南非舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會期間，讓高市與大陸總理李強舉行會談，以解決目前發生的問題，但目前尚未拍板定案。
