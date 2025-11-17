陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話

中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。

大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，反制日本。（示意圖／央視）

《解放軍報》4版昨日刊發中國現代國際關係研究院徐永智署名文章〈叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途〉，痛批日本首相高市早苗的涉台挑釁言論猶如「玩火」；並指出「畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。」

《解放軍報》繼15日頭版發表「鈞聲」評論〈日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊〉後，連續2天點名痛批高市，揭露其和日本右翼勢力冒險挑釁的危害；指「日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。

報導還指出，日本在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸」，文章警告，這表明日本若以武力介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車，「全國都有淪為戰場的風險。」

解放軍在黃海實彈軍演則從17日0時開始，持續至19日24時，期間黃海中部部分海域將進行實彈射擊，禁止船隻駛入。

另方面，中日對釣魚台皆主張擁有主權，高市內閣上任以來，日方多次就釣魚台議題表達關切。大陸海警16日上午9時許發布公告，1307艦艇編隊在釣魚台領海內巡航，依法開展維權巡航活動。

大陸海警進入釣魚台海域巡邏維權。（示意圖／大陸釣魚島官網）

日本共同社引述第11管區海上保安本部（那霸）消息指，大陸海警一共出動4艘船隻，其中2艘配備機砲；中方船隻在上午10時15分左右相繼駛入釣魚台周邊日本領海，約1個半小時後陸續駛出，進入領海外側的毗連區。報導稱，這是大陸公務船今年第28次駛入該海域，上一次是在10月15日。

除了軍事、海警動作，大陸在民間交流方面也有反制作為。數據顯示，2024年在日本的大陸留學生有12.3萬人，占日本外籍學生總數的36.7%，首次超過韓國，成為人數最多的外籍生。

大陸教育部昨天下午發布今年《第4號留學預警》，點名日本近期治安持續惡化，屢傳針對大陸人的惡性事件，包括襲擊、搶劫甚至暴力傷害，使得在日陸生的安全疑慮升高，勸告大陸公民在考量赴日留學時，務必保持高度謹慎。

大陸文旅部昨日再度公告提醒，「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。」請陸客近期避免前往日本旅遊。

日本智庫野村綜合研究所執行經濟學家木內登英昨天指出，若大陸遊客大幅減少，日本國內產值將下修0.36%，經濟損失將高達2兆2千億日圓。

大陸發布日本旅遊警訊，要陸客赴日旅遊前審慎考慮。（示意圖／pixabay）

大陸外交部發言人毛寧則在社交平台X上援引1972年《中日聯合聲明》中涉台內容，用英語、日語雙語發布4張海報提醒日方，無論誰當政，日本都必須信守承諾。

日方政府方面，據《共同社》引述日本政府消息人士說法，日方無論如何不可能答應撤回高市相關涉台言論，但希望進行元首對話，化解分歧；例如本周末在南非舉行的20國集團（G20）峰會期間，讓高市與大陸總理李強舉行會談，但目前尚未證實有此會晤安排。

據《共同社》15、16日進行全國電話民調顯示，針對高市稱「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，能出動日本自衛隊的發言，「贊成」加上「傾向於贊成」的受訪者總計48.8%，表示「反對」的占44.2%。有報導指稱，日方擔心，大陸的反制措施可能升級為經濟報復，例如限制稀土出口。

不過，鳳凰衛視報導，有近百名東京民眾15日聚集在日本首相官邸前，要求高市收回涉台言論，向陸方道歉。抗議者在現場高喊「撤回發言，趕快道歉」等口號，要求高市辭職下台。也有民眾表示，「希望和大陸成為好鄰居，不希望外交關係緊張，希望兩國和平。」

日本首相高市早苗的集體自衛權的言論，導致中日緊張關係升高。（資料照／美聯社）

