陸反擊高市「台灣有事論」致函聯合國 帥化民爆玄機

日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中國大陸強烈反彈。中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指日本首相高市早苗涉陸錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。退役中將帥化民認為，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，中國大陸已經先盡到告知責任。

帥化民今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，根據聯合國條約規定，日本要搞的話，中國大陸可以出兵，而且已經先盡到告知責任，不要說他動手的時候，你說你不知道，這是蠻嚴肅的，因為中國大陸是五常之一。

帥化民接著表示，大陸解放軍一天到晚在軍演，從他們軍事科技的發展來看，超過我們一般人想像的進度，他們練習的也很勤。大陸的陸海空三軍軍演非常頻繁，可說操演已久、躍躍欲試，加上裝備又這麼好。大家每次看到中國大陸在那邊叫，台灣就是他的紅線，如今真的有人去碰了，中國大陸的反應是這麼大，動作也非常強大，除了打外交戰，經濟作戰現在也開始了。

帥化民甚至認為，釣魚台是很容易引發的問題，因為你不是講「台灣有事，日本有事」，現在中國大陸就擺個姿態，讓你日本有事，看你能不能有事，這一招是蠻狠的。這就如同玩梭哈牌，他All in了，看你要不要跟，而這個問題則是日本難解的問題。

