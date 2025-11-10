陸可回收火箭「朱雀三號」將首飛 馬斯克曾讚五年或超過「獵鷹」

《界面新聞》10日獨家報導，大陸可回收火箭「朱雀三號」將於11月中下旬首飛。此前大陸尚未有一款可回收火箭完成過發射任務。「朱雀三號」將有望成為大陸第一款投入運營的可回收運載火箭。

大陸可回收火箭「朱雀三號」將於11月中下旬首飛。（ 圖／翻攝《觀察者網》 ）

據報導，「朱雀三號」已進入首飛關鍵準備階段，為正式入軌發射及一級回收開展各項準備。

「朱雀三號」是全球首款全不銹鋼液氧甲烷火箭，「不銹鋼+甲烷」的組合更注重複用壽命和未來可擴展性，這一設計與美國SpaceX的「星艦」在技術路線相近。而從發射成本上，「朱雀三號」與「獵鷹9號」對標，其目標是將成本降至每公斤2萬元人民幣（約8.7萬元新台幣）以內，基本與獵鷹9號（約為3千美元/公斤，約9.3萬元新台幣）相當。

廣告 廣告

大陸可回收火箭「朱雀三號」將於11月中下旬首飛。（ 圖／翻攝《觀察者網》 ）

美國SpaceX董事長兼CEO馬斯克（Elon Musk）此前曾罕見稱讚「朱雀三號」表示，「朱雀三號」融合了「獵鷹9號」架構與星艦部分特性，具備挑戰現有可複用火箭市場格局的潛力，如果一切順利，「朱雀三號」可能會在5年內超過「獵鷹」。

「朱雀三號」為藍箭航太旗下火箭，成立於2015年。在大陸「星多箭少」背景下，「朱雀三號」的關鍵首飛將揭示火箭複用的可行性，為大陸「星鏈」急迫追趕補上關鍵一環，蓄勢待發的規模化星座組網計畫，也將按下啟動鍵。

據了解，截至2025年8月，美國SpaceX的「星鏈」（ Starlink ）已發射8926顆衛星，預計今年年底前即可發射1.2萬顆衛星。而大陸衛星通訊主力軍則為中國星網的「GW星座」與上海垣信的「千帆星座」，但由於火箭發射成本等原因，目前兩家業者已發射的衛星總數不到100顆，與SpaceX存在巨大差距。大陸企業目前正全力彌補落後，優化發射成本、破解運力瓶頸，加速部署。

延伸閱讀

MLB/假球案爆發！守護者2投手「故意壞球」詐賭 遭檢方起訴

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害