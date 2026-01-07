陸台獨頑固份子與打手名單曝 劉世芳、沈伯洋、曹興誠雙重入列

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日在2026年首場例行記者會上宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」並依法實施懲戒。陳並提到，截至目前，國台辦已公布14名「台獨頑固份子」以及12名「台獨打手幫兇」。

大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝《央視網》）

陳斌華表示，劉世芳、鄭英耀「倒行逆施，台獨惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處」。陸方決定將2人列入「台獨頑固份子清單」並實施制裁。陳還宣布，將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，依法終身追責。

陸方早前已公布的「台獨頑固份子」包含吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠等12人，加上今天公布的劉世芳、鄭英耀共14人。

由左至右分別為沈伯洋、劉世芳與曹興誠。（合成圖／中天新聞、翻攝沈伯洋臉書、曹興誠臉書）

另外，國台辦去年開設「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後，陳斌華曾宣布被舉報者含劉世芳，與綠委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、「黑熊學院金主」曹興誠，「深綠牙醫」史書華、網紅温子渝（八炯）、歌手陳柏源（閩南狼PYC），加上今天公布的陳舒怡共12人。

有媒體提問稱，輿論指，大陸的懲戒措施無實質性影響，反而成為上述人物的「獎章」，陸方未來是否會進一步加大懲戒力度？陳斌華未正面回應，僅稱台獨份子是分裂國家、破壞兩岸關係的「違法犯罪份子」，也是謀「獨」引戰、損害同胞利益福祉的民族敗類。陳重申，無論台獨份子身在何處，陸方都將採取一切必要措施，依法懲治，終身追責。

針對有台媒關注劉世芳、沈伯洋與曹興誠同時具有「台獨頑固份子」、「台獨打手幫兇」雙重身分的情況。陳斌華說，「台獨打手幫兇」若煽動分裂國家和分裂國家罪行更加猖獗，犯罪行為更嚴重，就會被列為「台獨頑固份子」。

而台媒也追問，我陸委會批陸方的舉動「長臂管轄」，陸方今年是否會採取進一步具體懲戒措施？陳斌華則稱，已回答過多次，「台灣是中國的一部分」。

