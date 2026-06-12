陸史上最大竊金案！2學霸主嫌欠賭債涉險 1.26億黃金全追回

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大陸江蘇南京警方近日偵破一起特大黃金竊盜案，成功追回全部遭竊的27公斤黃金製品，總價值超過2700萬元人民幣（約1.26億元新台幣），並將涉案11名嫌犯全數逮捕歸案。警方指出，這是目前大陸已破獲案件中涉案金額最大的黃金竊盜案。

總價值超過2700萬元人民幣黃金全數追回。（圖／翻攝現代快報）

南京破獲陸史上最大黃金竊案

據《荔枝新聞》報導，案件發生於5月16日，南京市江寧區一家金飾店遭竊，共有37件黃金製品失竊。警方接獲報案後迅速展開調查，鎖定其中一名主要嫌犯童姓男子。調查發現，童嫌犯案後一路南逃，企圖經由中越邊境潛逃出境。

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警方透露，童嫌搭乘網約車從南京一路前往廣西南寧，因身上沒有現金支付約7000元人民幣車資，竟直接以半塊金條抵付車費。5月18日凌晨，警方在廣西寧明縣、距離中越邊境僅約100公尺處將其逮捕，當場查獲8.75公斤黃金。當時童嫌已連續兩天兩夜未休息，正等待偷渡集團接應。

辦案人員隨後進一步追查發現，此案並非單獨犯案，而是有完整分工的犯罪集團。警方根據童嫌逃亡途中留下的線索，鎖定另一名主嫌王姓男子。王嫌犯案後已潛逃至泰國曼谷，經大陸警方透過國際執法合作機制協調，於5月23日在泰國被捕並遣返回大陸。

警方調查指出，31歲的王嫌擁有研究所學歷，案發前任職於南京一家大型通訊企業，擔任開發經理職務。令人意外的是，警方前往其公司搜索時，辦公室內仍張貼著他的「優秀員工」照片。

童姓主嫌被警方從中越邊境押回。（圖／翻攝微博「上游新聞」）

兩主嫌皆碩士畢業 為賭債鋌而走險

根據警方說法，王嫌涉嫌透過加密通訊軟體發布訊息，招募人員參與犯罪計畫，並提供完整作案方案。另一名37歲的童嫌同樣擁有研究所學歷，兩人並不認識，而是透過網路聯繫後合作犯案。

警方進一步搜索王嫌住處及工作場所，在公司管線空間及家中隱密處查獲13.2公斤黃金。隨後另一名張姓嫌犯及5名涉嫌收購贓物人員也陸續落網，剩餘黃金全部追回。

調查顯示，兩名主嫌都曾是高學歷專業人士，但因長期沉迷網路賭博，欠下巨額債務。王嫌供稱，自己累積數百萬元人民幣賭債，原本想透過非法手段快速還債，卻愈陷愈深；童嫌則同樣背負約700至800萬元人民幣債務，最終鋌而走險走上犯罪道路。

警方表示，全案歷時半個多月，橫跨大陸8個省區並涉及跨國執法合作，最終成功達成「贓物全數追回、嫌犯全數到案」的辦案成果。目前案件仍在進一步偵辦中。

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