陸吹噓軍演上熱搜 綠：失業率高還花錢炸魚

▲中共自豪軍演上百度熱搜，王定宇酸爆中國人應該注意的是經濟這麼差，政府還花錢炸魚。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區以「正義使命-2025」為名，昨日在我國周邊實施針對性軍事演習，而中國事後吹噓軍演上熱搜，對此民進黨立委王定宇今（31）日表示，坦白講以中國這種獨裁國家，網路上什麼議題要熱搜就熱搜，明天要一個字都看不見，馬上屏蔽也馬上屏蔽，政府操弄網路舉世皆知，也不捨中國人，「你們的失業率這麼高，政府還把錢拿來炸魚」。

中國解放軍軍演原訂是昨日下午結束，但目前根據各項情資研判，部分兵力都仍還在原地，王定宇表示，此時此刻國軍跟海巡非常辛苦捍衛著我國水域、空域，目前都在位置上持續的監控當中。

廣告 廣告

王定宇指出，中國對台灣的軍事威脅，其實不論有沒有演習的名稱，是常態性具體而真實著威脅著台灣，因此希望台灣在野黨應該要審慎地要重視國防預算被阻擋的課題，這不僅向國際傳遞錯誤的訊息，更影響了我國戰力。

王定宇也說，對於一個以軍事力量威脅鄰近國家，不管是韓國、日本、台灣或菲律賓，這樣的軍事活動，基本上既不正義也毫無羞恥，更稱不上使命，此軍演只是讓中國證明是區域的不安因子，是一個麻煩製造者，至於其所演練的斬首行動，相關單位都會進行了解，那對於國家重要設施與指揮鏈，都會有一定的保護計畫，請國人不用擔心。

至於中國事後吹噓軍演上百度熱搜，王定宇說，以中國這種獨裁國家，網路上要熱搜就熱搜，明天要一個字都看不見，馬上屏蔽也馬上屏蔽，操弄網路舉世皆知，拿軍演說中國人很注意，坦白講中國人民應該注意的，「你們的失業率這麼高，政府還把錢拿來炸魚」。

最後王定宇表示，中國經濟經濟凋敝，政府不解決醫保、解放軍退役之後的福利問題，反而窮兵黷武，浪費中華人民共和國人民的納稅錢，那才應該上中國熱搜，不過獨裁政權，監督力量是看不見的，台灣自由民主的國度，會做好保護自己的國家，以及跟世界同盟一起來嚇阻、來阻止這種軍事威脅的力量。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國軍演升級打到家門口！江啟臣示警宛如溫水煮青蛙

感謝國軍弟兄守護家園！賴清德：中國對台軍演並非單一事件

共軍「正義使命2025」軍演射實彈！偵獲77共機、17共艦擾台