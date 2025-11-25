陸呼籲避免赴日旅遊滿10天！北海道景點人潮依舊 各方反應不一

日本「勤勞感謝之日」3天連假的最後1天，北海道迎來大量旅客。（圖／翻攝自《STV札幌テレビ 放送（北海道）》）

日本「勤勞感謝之日」3天連假的最後1天，北海道迎來大量旅客，各大景點一早便熱鬧非凡。從札幌市豐平區的羊之丘展望台，到南部的函館朝市，再到深受國內外旅客喜愛的美瑛白金青池，人潮在秋日晴空下絡繹不絕。然而，在北京呼籲國民「避免前往日本」滿10天之際，這樣的景象是否能持續，業者與地方也開始留意其中變化。

據《STV札幌テレビ 放送（北海道）》報導，在羊之丘展望台，現場特別準備了栗山町出產的「由栗芋」烤地瓜，免費提供給前50位民眾。活動剛開始，原本排隊的遊客便立刻湧上前領取。有旅客驚喜直喊好吃，也有人意外自己竟能拿到整根地瓜，盛讚主辦單位十分大方。

雖然展望台在連假期間迎來大批旅客，但助理經理齋藤圭介坦言，過去佔比不低的中國旅客是否會因此減少，確實讓他們感到憂心。

據悉，日本首相高市7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

對此，大陸外交部14日隨即呼籲中國公民避免赴日旅遊。中國多家航空公司也宣布，前往日本的機票可全額退費或免費更改行程。中日2國的地緣政治爭端迅速波及民間觀光動能，使觀光業者不得不提高警覺。

然而，在函館朝市，店家對「中國遊客自我約束」是否造成影響的回答卻截然不同。業者表示，朝市本來就不全依賴中國旅客，疫情後來訪旅客國籍更加多元，因此幾乎感受不到影響。有店家甚至說，仍有大量台灣旅客前來，讓店內生意維持穩定。在街頭，來自台灣的旅客也開心表示「日本非常棒！」

與此同時，美瑛町的人工水池白金青池，因近日天氣晴朗吸引大批遊客。池水表面如今已結成薄薄的一層冰，映照著人群的身影，雖然美景令人讚嘆，但白金青池長期以來一直面臨「觀光公害」的爭議。有日本旅客坦言，人潮若能少一點會更好，也有人提到飯店價格普遍飆升，讓他們開始考慮減少旅遊。旅客普遍認為，觀光熱潮帶來的利弊得失難以一概而論。

