陸商務部宣佈：美將取消「芬太尼關稅」 暫停對陸造船業調查一年

大陸商務部宣佈，落實中美吉隆坡會談共識，美方取消對中方芬太尼關稅，以及對造船等行業301調查一年。

「川習會」圓滿落幕，大陸商務部下午公布了日前中美在吉隆坡舉行經貿磋商所達成的成果共識，包括美方將取消針對中國商品，加徵10%「芬太尼關稅」，也暫停對中國海事、物流和造船業301調查措施一年等。（葉柏毅報導）

大陸商務部官網30日下午3點發佈新聞稿。其中指出，中美經貿團隊透過吉隆坡磋商，達成了幾項重要成果，包括取消所謂的10%「芬太尼關稅」，對大陸及港澳商品，原先預定加徵的24%對等關稅，繼續暫停一年。此外，美方也將暫停9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則一年。同時，美方也將暫停實施其對中方海事、物流及造船業301調查措施一年。而與此相應地，中方也將暫停實施所有反制措施一年。

大陸商務部表示，中美雙方也就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易，以及相關企業個案處理等議題，達成共識。此外，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok等相關問題。

新聞稿中也指出，中美兩國元首剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。經貿磋商重要成果來之不易，中方願與美方一道，共同維護與落實兩國元首會晤的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性與穩定性。