陸商場天台挖出白骨！服裝店闆娘遭人殺害埋屍 28年懸案告破

大陸四川省瀘州市一處商場，日前在進行屋頂拆除工程時，赫然挖出一具遭掩埋多年的骸骨，警方調查發現，這起案件可追溯至1997年，為一起沉寂長達28年的殺人棄屍案，涉案嫌犯已遭警方逮捕。

商場天台挖出吳女遺骸。（圖／翻攝《網易》）

《揚子晚報》報導，警方指出，2025年6月7日清晨，工人在拆除商場屋頂花台時，於花壇下方發現一具蜷曲狀白骨，嚇得連忙報警。警方立即派員調查，發現骸骨埋藏於長約1.5公尺、寬約1公尺的狹小花台底部，上方覆蓋大量泥土。法醫鑑定，遺骸埋藏時間超過20年，且死者身上殘留冬季衣物，推測死後被移動並掩埋，至少需2人配合完成。

警方研判為熟人作案，立即展開清查，但一無所獲，就在案情膠著之際，一名男子向警方表示，他的親屬吳姓女子1990年代曾在該商場做服裝生意，但1997年突然失蹤。他並出示多張舊照片，其中一張顯示吳女穿著紅色大衣，與現場遺留衣物高度吻合。

警方隨即進行DNA比對，確認就是失蹤逾20年的吳女。警方進一步調查發現，案發當天最後與吳女接觸的，是同在商場經營服裝生意的陳姓女子，陳女隨即被列為重大嫌疑人。

然而，警方發現她早年利用戶籍制度漏洞改名換姓，並長期在上海生活，且曾多次到南韓「整容」。2025年9月，警方對陳女採取限制出境，隨後在上海將其逮捕，她的前夫也被捕，訊問後2人坦承犯行。

陳女坦言，她當年因積欠吳女借款約4萬元人民幣（約18萬台幣），於1997年2月1日夥同前夫將吳女殺害、奪走金飾，於晚間將遺體掩埋於屋頂花台。

