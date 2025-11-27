陸啤反傾銷稅 部分追溯至4月

財政部關務署公告，大陸啤酒和特定熱軋鋼品課徵反傾銷稅溯自7月3日，為期5年。值得注意的是，部分陸啤進口商在調查期間，大量進口囤貨，傷害國內產業，財政部決議，部分陸啤回溯自4月4日課徵反傾銷稅，這是首次動用「回溯課徵」制度。

回溯課徵的貨物課徵期限與其他涉案的大陸啤酒一起到民國119年的7月2日落日，等於被回溯課徵的陸啤要多課3個月的反傾銷稅。

財政部114年6月27日宣布，7月3日起對大陸啤酒與特定熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，並在9月24日公布最後認定結果且公布最終反傾銷稅率，而昨日公布，溯自7月3日開始計算，為期5年。

財政部公布，大陸啤酒百威系列，包含百威雪津、百威雪津（漳州）、百威（武漢）及百威東南銷售的反傾銷稅率為31.30％、麒麟啤酒（珠海）稅率19.13％、其他製造商或出口商則是51.94％。熱軋鋼品方面，寶山鋼鐵、寶山湛江鋼鐵與上海梅山鋼鐵課徵16.10％、其他製造商或出口商課徵20.15％。

涉案廠商已繳納的臨時反傾銷稅採「多退少不補」原則。值得注意的是，大陸啤酒部分進口商在調查期間，財政部與經濟部都認定，有短期大量進口並且對國內產業造成傷害，所以部分廠商與貨品回溯課徵至4月4日。

財政部調查情況來看，14家廠商裡有9家進口量成長大於30％，其中4家被認定短期大量進口、有大量囤貨之嫌。最終多少廠商、多少陸啤及多少量被「回溯課徵」，財政部表示，無法對外公開與說明。

