陸喊航線開放「市場決定」 陸委會：沒客源沒誘因

（中央社記者李雅雯台北12日電）中國大陸國台辦呼籲兩岸航線復航應由市場決定。陸委會重申，沒客源、沒誘因，沒有觀光團客確定性，航空公司不會開航線；倒是建議對岸開放陸生來台就讀，讓市場決定。

大陸委員會（陸委會）12日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑指出，陸委會在2023年3月9日宣布開放10個直航點，除了當時既有5個航點外，加上深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個航點，共計有15個。

他說，瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等13個航點，若有需要可以申請包機，視情況評估開放定期航點；不過2023年3月9日迄今，沒有任何一個包機需求被提出。

梁文傑還提到，在既有15個航點裡面，近年也沒有提出春節加班機需求。 他指出，以2025年來說，這15個航點平均載客率78%，每週平均航班307班；不過航權數有420班，也就是最高可以飛到420班，如果有固定客源或是觀光團客，當然就不會只有307班。

「目前為止還是有點雞生蛋、蛋生雞」，梁文傑說，沒有觀光團客的確定性，航空公司不會開這些航線；若要有觀光團客的確定性，必須先透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）談一談，對岸目前還是不願意談，卻一直喊話開航線，落入狗咬尾巴的圈套。

梁文傑說，對岸說「開放看看，讓市場決定、一試便知」，如果是讓市場決定，倒是希望中國大陸開放陸生來台就讀學位，2017年在台就讀學位的陸生將近1萬人，現在全被卡住，「為什麼不讓市場決定開放看看，看看來台灣要就讀的陸生有多少，這個是我們的期望」。

梁文傑重申，非常歡迎大陸學生來台灣就讀學位，但是這幾年來，不管教育部怎麼樣努力，對方總是置之不理；關於推動境外陸生來台就讀，可以試著研議。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天在例行記者會上說，希望台灣取消兩岸航線限制，由航空公司自主安排航班計畫，到底有沒有航班需求，應由市場決定，放開限制、一試便知。（編輯：楊昇儒）1150212